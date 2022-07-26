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【即時短評】用公務包裝輔選 蘇揆還知行政中立？

聯合報／ 記者侯俐安林河名
行政院長蘇貞昌（左）與民進黨新北市長參選人林佳龍（右）。本報資料照片
行政院長蘇貞昌（左）與民進黨新北市長參選人林佳龍（右）。本報資料照片

民進黨徵召林佳龍參選新北市長後，行政院長蘇貞昌先在行政院會見林，又在官邸與民進黨新北市議員及參選人便當會。面對在野黨質疑行政不中立，蘇貞昌連續兩天以「天經地義」、「再平常不過的事」回擊。強勢閣揆若不知迴避瓜田李下之嫌，黨政不分的爭議將如影隨形。

民進黨近來「黨國不分」接二連三。蔡英文總統在官邸多次召開選對會，大談的是黨務、而非公務，已經明顯公私不分；桃園市長鄭文燦有樣學樣，在市長官邸邀約機場工會幹部，與民進黨桃園市長參選人林智堅一同敬酒，以市府資源為同黨參選人造勢。

蘇貞昌在行政院接見林佳龍，風聲提前走漏，民進黨秘書長林錫耀與林佳龍走進政院的畫面被媒體拍個正著。政院解釋林佳龍是以卸任政務官身分向閣揆報告未來動向，雙方檯面上口徑一致。但報告動向恰好在林佳龍被徵召參選之後，且直接進入全國最高行政機關拜會首長，在在惹人聯想。

依公務人員行政中立法規定，各機關首長或主管人員於選舉期間，應禁止政黨、公職候選人或其支持者之造訪活動，並應於辦公、活動場所之各出入口明顯處所張貼禁止競選活動之告示。目前雖未進入正式選舉期間，但林佳龍已是政黨提名的擬參選人，蘇揆大剌剌接見，就算尚不構成「違法」，難道真的是「天經地義」、「再平常不過」？

蘇貞昌把在院長官邸宴請民進黨議員形容成「請民意代表來了解地方民意」，但不僅同黨新北市長參選人到場，與會者更大罵對手新北市長侯友宜爭功諉過，討論如何揭穿侯友宜假面具，說不是為了選舉，有誰能信？至於有立委把在官邸談選舉扯上維安，更屬無稽之談。

林佳龍獲民進黨徵召參選後，蘇貞昌婉拒出任林競選總部榮譽主委，理由是「容易被質疑行政不中立」，以免引起負面輿論。但他在外界質疑聲中照辦與新北議員的便當會，就不怕「以公務之名包裝輔選之實」，反更招惹「行政不中立」的負評？

新北市長 民進黨 林佳龍

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