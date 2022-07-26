林智堅允付林哲瑄醫療費 藍委怒：運動生涯錢能解決？

中職富邦悍將選手林哲瑄在新竹市立棒球場外野草皮因飛撲接球受傷，可能要開刀，前新竹市長林智堅今晚表示願意負擔醫療費用。對此，國民黨立委鄭正鈐發文怒言「球員的運動生涯，是錢就可以解決的嗎？」

鄭正鈐說，聽聞林哲瑄受傷消息讓人感到難過與不捨，然而更令人氣憤的是，還沒有完成驗收就急著辦球賽，不但不把球員與球迷的安全放在眼裡，而且在未能確保場地安全的情形下舉辦比賽，根本就是拿球員的運動生命開玩笑。

鄭質疑，既然未完成驗收，新竹棒球場何以要如此倉促辦開幕？難道讓總統帶著多位市長參選人一起風光「造勢」，比球員的運動生命還重要？

鄭正鈐認為，新竹棒球場缺失連連，還讓多名球員受傷，連日來罵聲不斷，幾乎已成為「新竹之恥」。花了12億元整修的球場，卻把應該安全無虞的場地整修到危機四伏？這種新竹「驚驗」，林智堅要怎麼負責？並強調希望林哲瑄早日康復，重返球場再現風采。