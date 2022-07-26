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張善政發文關心林哲瑄後急刪重發 因為用這稱呼

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政重發文，還自己留言向林哲瑄「拍謝」。圖／張善政臉書
張善政重發文，還自己留言向林哲瑄「拍謝」。圖／張善政臉書

桃園市長參選人張善政晚上在臉書關切林哲瑄23日新竹球場撲球受傷，一開始稱林為「旅長」，後來覺得不妥很快刪文重發，不過還是被網友抓包，藉機酸一把。

張善政隨後在自己這篇發文留言區說抱歉，全文「哲瑄，拍謝！ 用了球迷朋友們不太喜歡的外號。但不論是旅長、釣蝦還是有其它暱稱，相信大家最ㄧ致的期待，就是你早日康復，重返球場讓大家為你喝采。祝福你，再次抱歉。善政」。

拍謝、抱歉話一出，底下又是多篇留言，網友說「亂蹭一通，小編知道旅長是負面綽號嗎」、「地上這麼多槍，你撿一把古靈精怪槍朝自己開⋯」，也有網友緩頰「善哥是善意關心，願意出來道歉面對也很有氣度，希望大家一起幫林哲瑄集氣祝福，希望他早日康復！」。

也有網友建議「張先生，回歸此外號脈絡，你才能真正知道為何有人用"旅長"而有人不用。如果真的想蹭這個議題，建議找懂職業棒球的人才。貴團隊若沒有體育/職棒相關幕僚，敝人建議少談，棒球迷都是鎂銅鋰鋅的。不要羊肉沒吃到，惹了一身羶」。

張善政 桃園市長

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