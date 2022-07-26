高嘉瑜曝黨內釀「換堅」民進黨：空穴來風

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，同黨立委高嘉瑜昨在政論節目中直言，林智堅開了兩次記者會，都沒辦法把這件事情解釋清楚，論文案加上新竹棒球場爭議，民進黨內部傳出「換堅」聲音。民進黨今天表示，所謂「換堅」是空穴來風。

民進黨發言人謝子涵表示，林智堅已多次公開說明，並以正式記者會提出書面與法律證據，說明其論文寫作的過程，相關指導教授也有公開聲明支持，這些都是可受公評的事證。民進黨呼籲論文一事應回歸學術自主，特定人士針對論文案的臆測與扭曲，並無助於還原真相，更凸顯學術自主遭受政治介入的影響。

謝子涵指出，外界更不應該先入為主就預設立場，甚至未審先判。民進黨的選舉提名策略有一定的程序與決策機制，民進黨不會隨外界起舞，所謂調整選舉提名的說法更是空穴來風的假議題。