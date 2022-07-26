遭柯文哲怪罪取消敬老金 許立民：我永遠記得8年前競選承諾

台北市長柯文哲在議會要求下將恢復發放敬老金，卻怪罪前社會局長許立民惹事。許立民回應，還是要感謝柯文哲7年來力挺這樣的政策，用盡所有可能的方式堅守當初所相信的價值。

許立民今天下午在臉書發文表示，忙了一天後發現柯文哲這條重陽金的新聞，他還是要感謝7年來柯文哲和北市府願意無懼民意的壓力，力挺這樣的政策。

許立民指出，從一開始面對社會輿論、遭誤解反彈，到議會猛烈質詢的砲火，最後堅持提出覆議遭議會表決否決，還提請行政院函告無效，柯文哲幾乎用盡了所有可能的方式，堅守當初所相信的價值。

許立民說，雖然最後的結果還是不敵議會多數人的決定，但在選票最大化的政治生態下，堅持這樣的政策本來就不討好。

許立民表示，他會永遠記得2014年「我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代」這句競選承諾，普發重陽金終究無益生養照顧，莫忘初衷、堅持理念的過程需要大家扶持，感謝願意支持這理念的所有人，這一路大家辛苦了。

台北市政府在議會要求下，將恢復發放重陽敬老金，65歲以上長者可拿新台幣1200元，較原先的1500元略縮水；65歲以上低收入戶、中低收入戶維持1500元；99歲以上可拿1萬元。

不過，柯文哲在今天播出的媒體專訪上說，他知道突然取消發放敬老金是錯的，因為手段太激烈，但他最氣的是，當初提意見許立民把事情惹出來，卻逃回台大醫院，留下他面對老人的指責。