柯文哲承認取消敬老金是錯誤 黃珊珊：連我媽都很生氣

台北市長柯文哲今天說，當初提取消重陽敬老金的人是北市社會局前局長許立民，並承認突然取消是錯的。台北市副市長黃珊珊說，當初的做法太草率，一開始請人家開戶，開戶之後又突然說不發了，所以讓長輩很生氣，連她媽媽都很生氣。

柯文哲今天接受專訪時表示，提出意見的是許立民，他第二任連任時跟許立明說，「你給我留下當副市長，給我解決這個問題」，結果許就逃回台大留下老師（柯文哲）面對老人的指責。

黃珊珊今天出席「111年度ESG產業媒合啟動記者會」，會後接受媒體訪問時說，當時她還在當議員，她認為那時的做法太過草率，一開始請人家開戶，開戶後說明年會發錢，每個長輩都去郵局銀行開了戶，把資料交給區公所後突然說不發了，所以造成長輩這麼生氣，連她媽媽都很生氣。

黃珊珊說，她認為當時的狀況沒有做好溝通，整個的價值也沒有說明清楚，沒有經過完整溝通跟倡議的過程，當時說認為發一次性的不可行，要去做其他的，北市府的確是增加了老人健保補助，從20幾億現在已經30幾億了，資源的運用其實是可以和市民溝通的，當時的溝通真的很差，她當議員時電話接到翻掉。

黃珊珊說，經過這七年，北市老人的預算真的增加很多，有點數可以坐公車、捷運、去運動中心，很多健康的長輩是很開心的，也有很多長輩用不到，會希望能有1500塊，她過去質詢時也曾質疑過為什麼開戶最後卻又說沒有，這件事情當然長輩沒有辦法諒解，但經過這幾年很多長輩都知道健保費跟敬老點數，還有一些振興活動，其實都有盡量在預算範圍額度內能夠協助，讓長輩能夠充分運用的地方，相信大家應該沒有那麼生氣了。

黃珊珊說，但議會通過發放，現在市府也找到辦法，在財政紀律下行有餘力就發放，所以不是誰上任會不會發，而是若台北市財政收入有餘裕的話就一定會發，相信長輩也很樂意，應該也不會希望因為發放敬老金而排擠到其他市政建設。