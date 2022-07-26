快訊

全球第一的輸家 牛仔褲大王如興七年崩壞實錄

蘇宏達應迴避林智堅論文審定？潘文忠首表態：非由外界指定

日本殺人魔的死刑：秋葉原事件的黑暗回憶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲承認取消敬老金是錯誤 黃珊珊：連我媽都很生氣

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市副市長黃珊珊。圖／台北市產業發展局提供
台北市副市長黃珊珊。圖／台北市產業發展局提供

台北市長柯文哲今天說，當初提取消重陽敬老金的人是北市社會局前局長許立民，並承認突然取消是錯的。台北市副市長黃珊珊說，當初的做法太草率，一開始請人家開戶，開戶之後又突然說不發了，所以讓長輩很生氣，連她媽媽都很生氣。

柯文哲今天接受專訪時表示，提出意見的是許立民，他第二任連任時跟許立明說，「你給我留下當副市長，給我解決這個問題」，結果許就逃回台大留下老師（柯文哲）面對老人的指責。

黃珊珊今天出席「111年度ESG產業媒合啟動記者會」，會後接受媒體訪問時說，當時她還在當議員，她認為那時的做法太過草率，一開始請人家開戶，開戶後說明年會發錢，每個長輩都去郵局銀行開了戶，把資料交給區公所後突然說不發了，所以造成長輩這麼生氣，連她媽媽都很生氣。

黃珊珊說，她認為當時的狀況沒有做好溝通，整個的價值也沒有說明清楚，沒有經過完整溝通跟倡議的過程，當時說認為發一次性的不可行，要去做其他的，北市府的確是增加了老人健保補助，從20幾億現在已經30幾億了，資源的運用其實是可以和市民溝通的，當時的溝通真的很差，她當議員時電話接到翻掉。

黃珊珊說，經過這七年，北市老人的預算真的增加很多，有點數可以坐公車、捷運、去運動中心，很多健康的長輩是很開心的，也有很多長輩用不到，會希望能有1500塊，她過去質詢時也曾質疑過為什麼開戶最後卻又說沒有，這件事情當然長輩沒有辦法諒解，但經過這幾年很多長輩都知道健保費跟敬老點數，還有一些振興活動，其實都有盡量在預算範圍額度內能夠協助，讓長輩能夠充分運用的地方，相信大家應該沒有那麼生氣了。

黃珊珊說，但議會通過發放，現在市府也找到辦法，在財政紀律下行有餘力就發放，所以不是誰上任會不會發，而是若台北市財政收入有餘裕的話就一定會發，相信長輩也很樂意，應該也不會希望因為發放敬老金而排擠到其他市政建設。

黃珊珊 柯文哲 重陽敬老金

延伸閱讀

柯文哲認突砍敬老金錯了 黃珊珊：未做好溝通

不只北市3選將柯文哲也選生日前出書 大選年搶話語權

跨黨派的亞太經合會 候選人互動很政治

民進黨「20年來最有機會贏的1次」 柯文哲:陳時中較會講幹話

相關新聞

遭認不當黨產13.9億元轉國有 救國團：有被騙的感覺

不當黨產處理委員會今決議，認定救國團現有財產中的61筆土地、建物及13億9449萬7912元為不當取得之財產，命救國團移...

高嘉瑜曝黨內釀「換堅」民進黨：空穴來風

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，同黨立委高嘉瑜昨在政論節目中直言，林智堅開了兩次記者會，都沒辦法把這件事情解釋清...

柯文哲承認取消敬老金是錯誤 黃珊珊：連我媽都很生氣

台北市長柯文哲今天說，當初提取消重陽敬老金的人是北市社會局前局長許立民，並承認突然取消是錯的。台北市副市長黃珊珊說，當初...

李永得拋空總蓋國家博物館 北市：完整評估別空中畫大餅

文化部長李永得今天專訪時提到，文化部對空總未來用途會提興建國家級博物館，並稱北市府對這塊地「有想法」，不希望空總變成大型...

審查論文門燙手山芋？中華大學工管系主任突請辭引熱議

針對民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲案，台灣大學、中華大學都已啟動審議程序。不過繼台大社科院長蘇宏達因寄給社科院教授的信被民進黨抨擊後，本應擔任林智堅論文審議會召集人的中華大學工業管理系主任馬恆，也於上周請辭，系主任一職由該校企管系主任徐子光兼任。雖然馬恆是以「身體因素」請辭，但校內知情人士表示，馬恆辭系主任的原因，就是因為不願擔任此次審查委員會的召集人。

李永得要參選人表態空總爭議 吳思瑤：回饋也要談用途

文化部長李永得今天上資深媒體人黃光芹主持的網路節目《新聞不芹菜》，談到空總議題，希望3位參選人都可以提出對空總的看法。陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。