總統府否認蔡英文取消去中職明星賽 國民黨批公開說謊

新竹市棒球場爭議持續延燒，由於時機敏感，蔡英文總統原預31日出席台中洲際棒球場「2022台灣精品中華職棒明星對抗賽」，但今天總統府臨時通知地方取消行程；不過，總統府回應表示蔡總統並未規畫出席。對此，國民黨表示，總統府發言人公開說謊否認有規畫出席，難道是把主辦單位及接到通知的相關人等通通當笨蛋？

國民黨文傳會副主委林家興表示，蔡總統到中華職棒明星賽鼓勵球員、與球迷同樂為國球加油，原本是好事一樁，不解為何臨時取消行程，總統府發言人甚至疑似公開說謊稱「並未規畫出席」，然而無論是媒體取得行程資訊的證據或是地方維安系統所接到的通知，都證明蔡總統確實原定在卅一號要到台中洲際棒球場出席授證儀式，「請問蔡總統取消行程也就罷了，何必要否認預定出席？」

林家興指出，對於外界認為蔡總統是因為政治時間點敏感，不願再傷及新竹選情而刻意再度神隱、避開棒球相關行程，這是否有意在割中職會長蔡其昌與新竹棒球場出包的林智堅？以及最嚴重的是總統府發言人公開說謊否認有規畫出席，難道是把主辦單位及接到通知的相關人等通通當笨蛋？以上兩點應該透過適當方式公開對外說明，以維護總統府的信譽。

根據記者私下所取得的總統行程內容，蔡總統31日的「原定行程」在台中的行程，是14時搭乘專機抵達清泉崗軍用機場，並搭車前往南投縣參訪，16時50分至18時蒞臨「台中洲際棒球場」，出席2022台灣精品中華職棒明星對抗賽，18時20搭機離轄。不過，總統府今天突然變更行程，取消蔡總統出席中職明星賽的行程，並增加彰化的參訪行程。