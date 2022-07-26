快訊

開帆船數星星、追鯨豚 花東醫海上長征：我把船從蘭卡威開回台灣了！

「侯友宜非不敗神話」蘇貞昌官邸再辦便當會 對話內容曝光

台44條斷層「發震機率」曝光 50年間7.0強震機率逾五成

新國科會明掛牌 吳政忠任主委林敏聰接副主委

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
吳政忠將任新國科會首任主委。圖／本報系資料庫
吳政忠將任新國科會首任主委。圖／本報系資料庫

科技部改制為「國家科學及技術委員會」，明天掛牌。行政院今日宣布，科技部改制為「國家科學及技術委員會」之首任主任委員由原科技部部長吳政忠以行政院政務委員身分兼任，政務副主任委員則由原科技部政務次長林敏聰擔任。

行政院發言人羅秉成表示，吳政忠學、經歷俱豐，畢業於國立台灣大學土木工程學系、美國康乃爾大學理論與應用力學系碩士、博士。曾任國立台灣大學應用力學研究所所長、特聘教授、名譽教授等教職，亦曾任行政院科技顧問組副執行秘書、原行政院國家科學委員會副主任委員、行政院政務委員等職務，並從2020年5月擔任科技部部長迄今。

羅秉成說明，林敏聰政務副主任委員亦歷練完整，畢業於國立台灣大學物理學系、德國海德堡大學物理系碩士、德國哈勒大學物理系博士。曾任國立臺灣大學物理學系教授、特聘教授、中央研究院原子與分子科學研究所合聘研究員、科技部自然科學及永續研究發展司司長，並從2020年5月擔任科技部政務次長，襄助部長持續推動科技事務迄今。

羅秉成表示，吳政忠於2020年接任科技部部長，近兩年多來積極連結產、官、學、研，逐步穩健實踐科技願景，在量子、太空、國防科技、先進半導體、精準健康及防疫科技等布局前瞻科技，另在先進網路建設、雲世代產業數位轉型、科技人才培育與基礎研究，均攜手相關部會共同合作推動。

羅秉成表示，行政院長蘇貞昌也期許吳政忠能夠充分發揮專業以及與部會協調的能力，帶領國家科學及技術委員會整合上、中、下游的技術發展與產業應用，統籌各部會科技預算就國家整體科學發展、技術研究及應用進行規劃、協調、審議、分配及管考，聚焦推動重點科技任務並強化人文社會參與，藉此落實科技相關政策，加強我國在科技研究領域的競爭基礎，也能藉由跨部會、跨領域的整合將科技導入部會、提升部會職能。

行政院 吳政忠

延伸閱讀

林佳龍上班時間見蘇貞昌遭質疑行政不中立 行政院回應了

教育部蟬聯性平金馨獎優等 環保署工程會公平會大躍進

環保署工程會公平會性平大躍進 獲金馨獎甲等

自製衛星「獵風者」 加強颱風預報能力

相關新聞

遭認不當黨產13.9億元轉國有 救國團：有被騙的感覺

不當黨產處理委員會今決議，認定救國團現有財產中的61筆土地、建物及13億9449萬7912元為不當取得之財產，命救國團移...

總統府否認蔡英文取消去中職明星賽 國民黨批公開說謊

新竹市棒球場爭議持續延燒，由於時機敏感，蔡英文總統原預31日出席台中洲際棒球場「2022台灣精品中華職棒明星對抗賽」，但...

新國科會明掛牌 吳政忠任主委林敏聰接副主委

科技部改制為「國家科學及技術委員會」，明天掛牌。行政院今日宣布，科技部改制為「國家科學及技術委員會」之首任主任委員由原科...

台塑加薪阿莎力 官股子公司做17年只拿29K 政府救低薪錯了方向

台塑集團昨（25日）宣布與工會達成協議，將全面調薪4.5%，創台塑38年來最高加薪金額，加薪後平均薪資5萬7963元。民間企業加薪阿莎力，對比本月初官股中華郵政公司子公司中華快遞公司員工，有人年資10年月薪才2萬7400元，還有年資17年員工月薪只有2萬9000元，卻得用盡力氣，祭出罷工遊行，才獲得全面底薪加薪5000元訴求，讓政府搶救低薪口號顯得極為諷刺。

李永得拋空總蓋國家博物館 北市：完整評估別空中畫大餅

文化部長李永得今天專訪時提到，文化部對空總未來用途會提興建國家級博物館，並稱北市府對這塊地「有想法」，不希望空總變成大型...

審查論文門燙手山芋？中華大學工管系主任突請辭引熱議

針對民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲案，台灣大學、中華大學都已啟動審議程序。不過繼台大社科院長蘇宏達因寄給社科院教授的信被民進黨抨擊後，本應擔任林智堅論文審議會召集人的中華大學工業管理系主任馬恆，也於上周請辭，系主任一職由該校企管系主任徐子光兼任。雖然馬恆是以「身體因素」請辭，但校內知情人士表示，馬恆辭系主任的原因，就是因為不願擔任此次審查委員會的召集人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。