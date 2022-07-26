遭認不當黨產13.9億元轉國有 救國團：有被騙的感覺

不當黨產處理委員會今決議，認定救國團現有財產中的61筆土地、建物及13億9449萬7912元為不當取得之財產，命救國團移轉為國有；其中9筆土地、建物為救國團不當取得之財產，但已移轉他人而無法返還，依法追徵2億4057萬3554元。黨產會下午將處分書送達後，救國團必須在30天內履行，否則將強制執行。

對此，救國團秘書處處長鄭斐文表示，救國團希望和解共生，避免社會對立，期間跟黨產會進行8次協商，過程大部分達成共識，不知道為什麼今天黨產會突然宣布作出行政處分，「讓救國團有被欺騙的感覺。」

再者，鄭斐文質疑，第一審法院尚未宣判救國團為國民黨附隨組織之前，黨產會就突然作出處分，沒收救國團財產，明顯違背黨產條例規定，救國團將來會向法院聲請停止執行行政處分。他指出，救國團員工近1700位，老師跟教練則有5000多人，這些人的工作權、財產權都必須維護。

針對黨產會記者會內容，鄭斐文說，內政部早已認定救國團非國民黨附隨組織，行政院、內政部、黨產會本身也認定救國團在民國58年是政府行政機構，怎會是國民黨附隨組織？

再者，行政院、教育部、內政部都已正式公函證明救國團財產合法正當，黨產會為何還要沒收？鄭斐文還說，這次大部分沒收是活動中心，這是政府要救國團蓋的，將把土地借給救國團，蓋的時候教育部有補助，救國團也有出錢，錢還出得比教育部多，這樣也要全部沒收嗎？他指出，所有政府委辦活動，救國團都付出龐大人力、物力，難道都沒有任何價值？沒有勞務對價？ 難道所有接受政府補助的基金會、財團法人單位都不對，都要沒收？為什麼只針對救國團？

鄭斐文表示，教育部、國民黨邀請救國團參加各種會議提出報告，是不脫憲政體制框架的一種黨政關係，而且會議紀錄裡面所列都是教育部承辦人員、國民黨承辦人員自己紀錄，不是救國團的紀錄，試問如果是承辦人員自己做紀錄，會不會完全依照救國團本意做紀錄？

針對黨產會以前情報局局長葉翔之「訪美工作報告－今後美國地區對匪鬥爭工作之改進建議」，指稱救國團在威權時代曾於海外佈建「細胞」，鄭斐文說，這份報告的名稱是改進建議，他問過幾名退休的資深主管，他們都未聽過這項建議，這個列在國民黨紀錄附件，改進建議就代表救國團有做嗎？就可列為沒收黨產證據嗎？

最後，鄭斐文表示，這次沒收對象大多是活動中心，大概民國79年以後，國敏黨就開始承租或回捐給政府，20年前，救國黨就繳付了比行政院規定更高的租金，行政院對公益團體非公有土地承租打6折，但救國團沒打折，是百分之百繳納租金，這樣還不行？很不合理。

鄭斐文說，待救國團詳閱行政處分書後，會再正式召開記者會對外說明。