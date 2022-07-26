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柯志恩提旗津觀光交通政見「第二條過港隧道不能等」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩在旗津商店街體驗觀光三輪車遊程，奮力踩踏板準備載議員蔡金晏與陳美雅兩人出發上路，不過走沒幾步就不得不放棄，直呼這份工作不容易。記者徐白櫻／攝影
柯志恩在旗津商店街體驗觀光三輪車遊程，奮力踩踏板準備載議員蔡金晏與陳美雅兩人出發上路，不過走沒幾步就不得不放棄，直呼這份工作不容易。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩自主管理出關首日關心高雄觀光議題，今天下午在黨籍議員陪同下搭渡輪到旗津參拜天后宮及體驗三輪車觀光，觀光業者期盼，旗津能有中長期觀光計畫，不是只有一次性活動帶來的觀光人潮，活動辦完人就不見了。柯志恩說，旗津居民需要第二過港隧道，要要從點線面打造觀光特色。

今天下午，高市議員陳美雅、蔡金晏陪柯志恩從鼓山輪渡站搭船前往旗津，沿街向店家、遊客拜票，有熱情店家請喝冷飲，也有遊客鼓掌喊「凍蒜」，參拜天后宮之後前往海產店與旗后商圈發展協會理事長陳昱宏交換意見。

陳昱宏說，旗津觀光受疫情衝擊大，在市府一連串振興政策後已經有逐步恢復，暑假遊客人潮不少，雖然如此，店家都擔心活動結束人潮也消失，期盼觀光要有中長期計畫，不要只靠活動炒短線。

柯志恩說，旗津是觀光重鎮，提振疫情後經濟是執政者應該做的事，過港隧道使用年限雖然已經展延，但第二條過港隧道跟輕軌也要趕快來規畫，另外旗津有很多長輩居住，長者醫療設備及年輕父母關心的小孩教育，這些議題都值得重視；旗津有漂亮的海岸線，需要凸顯旗津特色，從點線面帶動旗津全面起飛。

此外，柯志恩認為，旗津交通應該分在地居民與對外觀光兩個層面來思考，有學生反映，每次暑假到旗津都要等很久渡輪，這麼漂亮的地方，應該要讓對外交通更便利 。

柯志恩團隊「趕進度」，今天下午總共排7個行程，在蔣公報恩觀舉辦的提名同志介紹會受到在地鄉親熱烈歡迎。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（左二）在主委陪同下參拜旗津天后宮。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（左二）在主委陪同下參拜旗津天后宮。記者徐白櫻／攝影
高市國民黨部在蔣公報恩觀舉辦提名同志介紹會，柯志恩受到現場鄉親熱烈歡迎。記者徐白櫻／攝影
高市國民黨部在蔣公報恩觀舉辦提名同志介紹會，柯志恩受到現場鄉親熱烈歡迎。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩到旗津海邊感受沙灘魅力。記者徐白櫻／攝影
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