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黨產會認定救國團為不當黨產 13億元轉為國有

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
不當黨產處理委員會今日上午召開委員會議決議，認定救國團現有財產為不當取得財產。記者曾吉松／攝影
不當黨產處理委員會今日上午召開委員會議決議，認定救國團現有財產為不當取得財產。記者曾吉松／攝影

不當黨產處理委員會今日上午召開委員會議決議，認定救國團現有財產中的61筆土地、建物及13億9449萬7912元為不當取得之財產，命救國團移轉為國有；其中9筆土地、建物為救國團不當取得之財產，但已移轉他人而無法返還，依法追徵2億4057萬3554元。黨產會下午將處分書送達後，救國團必須在30天內履行，否則將強制執行。

不當黨產處理委員會於107年8月7日召開第47次委員會議決議，認定社團法人中國青年救國團為中國國民黨之附隨組織。

黨產會副主委孫斌表示，救國團41年至58年隸屬於國防部時期為政府機構，非獨立於中華民國以外之權利主體，依法無從擁有自有財產，惟國民黨憑其威權統治時期黨國不分之執政優勢，違反法制而使救國團以自己名義於該期間內取得之土地、建物，為黨產條例第4條第4款規定之不當取得財產，應移轉為國有，已移轉他人而無法返還者，應追徵其價額。

孫斌表示，77年至80年間行政院曾數次同意以「姓名更正」或「更名」為由，無償將原登記國有之不動產變更登記為救國團所有，無視「姓名更正」或「更名」於土地登記法令中本不應涉及權利歸屬變更之明白定義，亦屬國民黨藉其執政優勢而使救國團不當取得之財產。

孫斌強調，救國團長期依照國民黨之指示，深入校園從事國內校園政治偵防工作，藉由舉辦各類活動，「領導」青年學子之政治思想，甚至協助中國國民黨與情治單位於海外各校佈建細胞，蒐集留學生動向。

孫斌說，為使救國團有效執行上開壓迫體制之工作，國民黨藉執政優勢，使救國團取得各項特權，如各級政府之金錢補助，無償使用公有土地興建活動據點，以及大規模動員機關及軍方人力物力協助舉辦自強活動等，救國團因此積累出如今可觀財產。救國團當時各項收入，與國民黨威權統治時期壓迫體制工作有關，更涉及濫用公有資源之特權行為，應認屬不當取得之財產。

黨產會表示，救國團推定不當取得之財產當中，屬82年12月31日以前取得之部分，既涉及上述救國團執行國民黨壓迫體制工作而不當取得之財產，且救國團稱其目前保留最早一期財務報告為82年12月31日，而未提出更早之財務報告及會計帳冊，無資料足以證明確有其他來源正當之收入及其確切數額，故排除互助金、退休準備基金、助學貸款基金及急難濟助基金等項目後，其餘均認定為不當取得之財產，應移轉為國有。

不當黨產處理委員會今日上午召開委員會議決議，認定救國團現有財產為不當取得財產。記者曾吉松／攝影
不當黨產處理委員會今日上午召開委員會議決議，認定救國團現有財產為不當取得財產。記者曾吉松／攝影

救國團 黨產會 國民黨

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