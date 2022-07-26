任文化部長兩年有無「鄭麗君陰影」？ 李永得回應了

文化部長李永得今天中午受邀上資深媒體人黃光芹主持的網路節目《新聞不芹菜》。已上任文化部長兩年的他，被黃光芹問有無「鄭麗君陰影」？面對前任文化部長鄭麗君是否有壓力？他表示，自己偏向務實解決問題。

空總和中正紀念堂轉型議題都是鄭麗君任內便已提出。李永得以空總為例，「都市計畫問題若沒有解決，我不會提出下一步。」再以比中正紀念堂轉型為例，「如果銅像和堂體沒有觸及，如何解決問題」。因此他選擇先把台灣歷年來從楊逵到李敖等曾遭蔣介石迫害的先行者事蹟展覽出來，與堂內的蔣中正文物形成對照。

談到中正紀念堂轉型議題，李永得認為，象徵帝王陵寢的建築和銅像一定要處理，重點在如何處理？是否能透過增加一些元素，消除威權的意象或氛圍？此次舉行中正紀念堂徵圖，便希望民間提出創意作法。比如中正紀念堂堂體階梯是89階，因為蔣中正是89歲辭世。有建築師建議讓兩廳院廣場斜坡直接連上堂體，就可以消除階梯的威權意象。至於銅像的處理，如國史館館長建議放入歷任總統的雕像，但也有人建議蔣中正銅像轉個方向，變成「面壁思過」。