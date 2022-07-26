不只北市3選將柯文哲也選生日前出書 大選年搶話語權

不只民進黨台北市長參選人陳時中、台北市副市長黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安陸續出版新書，台北市長、民眾黨主席柯文哲也將於8月4日出版新書「柯P管理學」，出版日正好是他生日前兩天。民眾黨人士透露，柯文哲出書一事黨內幾乎沒人知道，十分低調，選在大選年出版，搶話語權用意鮮明。

據網路書城「博客來」公開資訊，柯文哲新書全名為「柯P管理學：價值，領導，創新」，定價550元。內容簡介為柯文哲從政八年行動白皮書，用台灣價值建立共榮社會，以僕人式領導推動精確務實的行政效能，創新機制帶動公部門文化改變，經濟與產業轉型打造宜居永續之都。

柯文哲自序中也提到，他擔任台北市長八年，管理一群優秀的公務員，帶領他們為市民服務。他經常思考一個問題，要留給下一代一個什麼樣的台北？「從政不是要創立什麼偉大功業，而是務實地為人民解決各種問題；這本書，就是我們解決問題的方法和故事，以及我們的改變與努力。」

柯文哲並表示，一個人走得快，一群人走得遠；每個人的一小步累積起來，是整體巨大的進步。「我的目標很簡單，就是繼續創造社會的進步，讓人民過得更好。我的行動很明確，就是以一套有效的管理工具，把服務人民的事做好、做對」。

民眾黨內人士透露，柯文哲出書一事黨內幾乎沒人知道，十分低調，今年出書除了回顧八年台北市政績，也是在今年大選中搶奪話語權及聲量，另據悉，柯文哲明年可能還有出書計畫，備戰2024總統大選之意不言而喻。