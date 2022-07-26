認便當會未違反中立 蘇揆稱：了解民意

「自己買便當，在官邸請民意代表反應民意很正常！」行政院長蘇貞昌26日出席活動時，面對外界質疑請綠營民代在官邸吃便當違反行政中立，但蘇貞昌回應說，民主政治就是政黨政治，利用午休時間買便當請民代吃，了解地方民意是很正常的事。此外，他也重申將審慎評估後開放邊境。

蘇貞昌26日出席衛福部立臺北醫院50週年院慶暨放射治療中心啟用典禮，行政院政務委員羅秉成、黃致達，衛福部長薛瑞元、次長王必勝，民進黨新北立委吳秉叡、蘇巧慧、羅致政，與新北市衛生局長陳潤秋，多位新北藍綠民代、里長都一同出席。

新增放射中心

衛福部台北醫院院長鄭舜平表示，台北醫院成立50周年，許多設備已經逐漸老舊，這兩年感謝行政院的支持，引入許多新的設備，26日也將成立新的放射腫瘤中心，可以有效填補大新莊區的急重症缺口，在人員陸續擴編，增聘30多位醫師下，希望能提供更好的服務給大新莊區的民眾。

蘇貞昌還透露，當時台北醫院急需整修預算，是吳秉叡2017年先找到他，雖然他當時並未當官，還是主動向時任行政院長的賴清德反應，促成台北醫院得以翻修，他也感謝賴清德的協助。

政黨政治等同民主

針對蘇貞昌25日在官邸召開便當會，引發外界質疑把官邸當成競選辦公室，黨國不分，蘇貞昌解釋說，民主政治就是政黨政治，他利用午休的時間，自己買便當，在官邸請民意代表來了解地方民意，是再平常不過的事。

有媒體問說，公衛界近來評估，國內疫情狀況已經可以開放入境「0+7」，呼籲要盡快跟上國際腳步。蘇貞昌說，國內疫情確實逐步下緩，民眾在各方面都配合得很好。行政院會視疫情，逐步開放各種措施，讓民眾進入更為活絡的正常生活。

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