蘇揆與綠議員在官邸開便當會 綠營:不然維安問題更複雜

行政院長蘇貞昌在官邸與民進黨新北市議員、參選人進行便當會，被國民黨質疑違反行政中立，使用公家資源喬選舉。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬則表示，對於首長私人行程需要在宿舍裡面都尊重，不然維安跟其他問題更複雜。

鄭運鵬指出，從地方到中央甚至是國營事業，部分高階主管都有提供宿舍，行政院長也有，方便公務跟照顧，甚至總統、副總統及行政院長還有維安的問題。他表示，蘇貞昌在宿舍裡公私行程都會有，跟黨籍議員、參選人吃便當，便當錢是蘇自己出，「如果蘇院長在其他地方有便當會的話，維安成本會更高，勞師動眾」。

鄭運鵬說，民進黨從來沒質疑國民黨執政時期的高官，在官邸宴請及進行黨務行程，「只要不涉及公帑、濫權、談生意圖利自己，我們都尊重」，他並舉例2010年吳敦義擔任行政院長，就在官邸宴請國民黨主管，「民進黨沒質疑過這樣的事情，這是吳敦義私人行程，有沒有談到輔選不知道，但我們沒有質疑」。

鄭運鵬強調，對於首長私人行程，需要在宿舍裡面都尊重，不然維安跟其他問題更複雜。