凱達格蘭論壇開幕 蔡英文：加速國防自主

外交部與兩岸交流遠景基金會合辦的「凱達格蘭論壇」今開幕，研討全球及區域重要安全議題。總統蔡英文以預錄影片致詞時表示，台灣將努力加速國防自主進程，保衛自己的國家，包括持續推動國艦國造，強化後備戰力，增加投資提升不對稱作戰能力等。

蔡英文表示，台灣的地緣戰略位置處於威權擴張的最前線，因而成為重要的民主堡壘，台灣擁有數十年的經驗，可以在聯盟中扮演關鍵角色，對抗威權侵略。

蔡英文也強調，因此台灣做為印太地區不可或缺的民主夥伴，會持續採取各項措施以提升安全，包括建置新設施，推動國艦國造，也強化後備戰力，增加投資以提升不對稱作戰能力等，努力加速我們邁向國防自主的進程。

蔡英文也聲明說，台灣人民會致力保衛自己國家、捍衛我們民主的生活方式，同時維持區域的安全與穩定。

蔡英文表示，俄羅斯無端入侵烏克蘭讓大家看到，威權國家會毫不猶豫侵略他國主權，對國際和平安全威脅日益增加，因此大家必須採取一致的因應措施。

蔡英文也對日本前首相安倍晉三不幸逝世表達哀悼，她表示，安倍晉三為強化區域夥伴關係奠定了堅實的基礎。