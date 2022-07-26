傳想請辭回校教書 陳吉仲：還在思考中

農委會主委陳吉仲傳出倦怠想請辭，今記者問起，主委是不是要回學校教書了？陳吉仲第一時間面帶驚訝未否認答，你怎麼知道？記者進一步詢問請辭時間，陳吉仲說，自己借調的時間是到後年，至於是否要提早回校教書，都還在思考中，這敏感的問題先不談。

陳吉仲今至高雄出席石斑魚外銷美國記者會，他致詞時說，從6月10日知道中國大陸要禁台灣石斑魚至今，心情變化不少，「短短一個半月期間，我現在內心有滿滿感動和感謝」，包括業者、通路、地方政府和農委會一起聯手解決石斑魚狀況。

陳吉仲說，自己的借調時間是8年，今年是第6年，問及近日是否考慮提早回校教書，陳吉仲未立即否認，僅說都還在想。據了解，陳吉仲已口頭向高層提及自己想回校教書。

陳吉仲在2016年蔡英文總統上任後，受當時的行政院長林全任命為農委會副主委，暫時卸下中興大學應用經濟系教授的身分，借調至農委會擔任公職。2019年1月蘇貞昌正式上任內閣後，真除為農委會主委，並持續任職至今。

陳吉仲私下也強調，自己做事都是憑藉專業，「可以去問問農民、漁民，很多制度面的事情我們都有在做，媒體批評我沒專業其實不正確。」

陳吉仲出身屏東農家，擔任農委會主委一路經歷非洲豬瘟、萊豬爭議、農產品禁銷中國大陸、缺蛋危機等狀況。過去陳吉仲曾說，自己擔任農委會主委就是希望能解決長期農業問題，自己為了這個信念撐下去，「不然回學校教書不是很好嗎？」