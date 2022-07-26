侯友宜選總統？柯文哲預言朱立倫百分百選：看怎幹掉侯

對於2024挑戰總統大位，台北市長柯文哲未來的對手是誰？他在網路節目專訪時表示，國民黨主席朱立倫百分之百一定會參選，「只是看他(朱)怎麼幹掉侯友宜。」也說，「侯友宜也可能以無黨籍參選，你不要笑，侯友宜要連署(參選)也沒有問題。」

台北市長柯文哲接受媒體人黃暐瀚網路節目「鄉民好瀚」專訪今天播出。對於2024挑戰總統大位的對手，柯文哲主動拋出說，「「有一個東西我想很久，還沒想出來，沒有國民黨的侯友宜長什麼樣子？」

主持人黃暐瀚說，沒有國民黨的侯友宜可能就會有一點點像柯文哲的樣子？柯回，「不像，這是很有趣的題目，回去想想看。」

主人持問柯，是否認為侯友宜2024可能脫黨參選？就不在國民黨裡面了？柯文哲說，「Maybe、Maybe」。

至於提到朱立倫，黃暐瀚也問柯文哲，如果這次國民黨2022選舉有達標，朱立倫是否可能2024選總統？柯文哲說，「機會當然提高很多啊」，主持人問柯，「可是朱一直說他不選啊？」柯回，「不要相信朱立倫講的話，我認識他40年了，是民國68年我們一起進台大的。」

柯文哲說，朱立倫是會計師，「也是算一算，算一算，百分之百他(朱)一定會選啦，只是看他怎麼幹掉侯友宜。」

黃暐瀚問柯文哲，會不會吸收侯友宜？柯文哲說，「沒有啦，侯友宜也可能以無黨籍參選，你不要笑。」這種東西就是一念之間。

柯文哲說，2024的對手，包括副總統賴清德、朱立倫、侯友宜、前副總統陳建仁都有可能，完全不可預測，也提到，蔡英文總統是一個冷靜很會計算的人，如果大環境不行的時候她也不會，所以不要低估蔡英文，她還是滿厲害的，儘管她有她的想法，有她屬意的人選，但是不行的時候，她會視現實狀況而定。

對於2024要找誰搭擋？柯文哲說，這應該倒過來問，「是誰要找我，不是我想要找誰，你以為你是誰，我的意思就是說，也是待價而沽，所以這很難講。」

是否再與鴻海創辦人郭台銘搭檔參選？柯說，「郭台銘是這樣啦，他也70歲了， 一樣嘛，他是所謂的businessman，他也是按照情況調整。」還是那一句，心存善念 盡力而為。「很努力去做，對勝敗不要那麼掛在心上，這樣會比較快樂。」

由於柯文哲即將市長卸任，對於2024挑戰總統大位，柯文哲也透露，現在正在接下來準備參選的細節，包括要不要去美國、日本、新加坡等。

對於卸任後到2024年1月大選這13個月的規畫，是否到各地Long stay，柯文哲說，正確講法是正在規畫，細部很多，包括要不要去美國？要不要去日本，要不要去新加坡，去美國做什麼、拜訪誰？細節很多。

柯說，卸任後準備參選2024的大方向當然有了，但細節很多，但常常細節做不好做什麼都失敗掉。這他當醫師的經驗，「就是說你這個消毒沒有消毒好，不管你開刀技術多棒，感染還不是死掉」。

柯也坦言，現在看，2024當然贏的機會很低，資源就差太多啦，資源差10分之1都不到，但還是要鼓勵自己，每次都拿一次雙塔安慰自己，「這麼困難都可以做過去了，我們拚拚看好了。」