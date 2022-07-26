聽新聞
test
0:00 / 0:00
李亞萍證實余天中風！ 談先生、女兒病情淚崩
民進黨立委余天今天傳出中風住院，雖然余天辦公室第一時間澄清只是天氣悶熱身體不適，但余天妻子李亞萍稍早受訪時證實，余天前幾天就有小中風，目前檢查出來，後脖子血管有兩根堵塞，腦部也有血塊，還好即時送到醫院。李亞萍談及余天及女兒余筱萍病情時，也忍不住淚崩地說，所有醫生對於余筱萍的病情都束手無策。
李亞萍表示，余天最近為女兒的病情憂心，因為情況一直不停在惡化，一下子腎積水、一下子黃疸，加上現在又是地方選舉，不得不跑行程，每天回家說好像要熱昏倒，心力交瘁，晚上又因女兒的事情很難睡得安穩。
李亞萍也透露，因發現余天右眼整個腫起來，兩眼不平衡，一邊高、一邊低，右手、右腳都抬不起來，抓東西抓不到，而且右眼逐漸看不見，覺得很不對勁，於是跟兒子余祥銓逼著余天到榮總檢查，確實後脖子血管有兩根堵塞，腦部也有血塊，還好即時到醫院，現在吃凝血的藥慢慢化掉。
李亞萍表示，余天韌性很強，每天只睡5小時，起床就到國會談事情，下午四點多到家晚上又跑一下攤，太勞累了，加上女兒病情一直在惡化，是他們最憂心的事，「錐心之痛，難以言喻」。
當李亞萍進一步談及女兒病情時也忍不住淚崩，所有醫院、醫生對於病情都束手無策，血紅素、白血球、營養都達不到標準，也不能做治療、化療，非常痛苦，站也不能站，一定要吃嗎啡才可以稍許舒緩，癌細胞已經佈滿全身，謝謝大家幫女兒集氣，「我希望她的病能夠好，讓她有多一點時間，陪他的小孩、家人，她現在的小腿跟大腿只有跟我們手臂差不多細，我真的看到很難過」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言