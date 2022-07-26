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官邸便當會惹議 藍黨團：不排除到監院告發

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立院黨團今舉行記者會。圖／國民黨立院黨團提供
國民黨立院黨團今舉行記者會。圖／國民黨立院黨團提供

行政院長蘇貞昌昨天在院長官邸與民進黨新北市長參選人林佳龍和議員參選人便當會，遭外界質疑「行政不中立」。國民黨立院黨團總召曾銘宗今上午舉行記者會抨擊，蘇貞昌把官邸變喬家大院，民進黨公然利用公家資源喬選舉、違反行政中立，奉勸蔡政府不要太誇張，國民黨不排除到監察院告發。

國民黨立委費鴻泰表示，蘇貞昌的傲慢，就看他在國會議場接受立法委員質詢時的態度，要去輔選執政黨議員國民黨沒意見，但請利用下班時間或請假，不要使用政府公帑的場所。

費鴻泰也說，雖然政院說蘇貞昌是自行支付便當錢，但回想當時行政院發言人訂購牛肉麵，是用行政院的錢去報公帳，記憶猶新；在野時蘇貞昌是如何講執政黨，「用同樣標準，你就是在公器私用。」

蘇貞昌 國民黨 新北市長

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蘇貞昌官邸辦參選人便當會 國民黨：黨國不分的傲慢

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