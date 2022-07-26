嗆蔡英文抗中保台玩像點 柯文哲:選總統搞得像選美州長

台北市長柯文哲接受資深媒體人黃暐瀚網路節目「鄉民好瀚」專訪今天播出，柯文哲嗆民進黨、蔡英文總統，「你要抗中保台，拜託你玩像一點好不好？每天叫叫叫」，萬安演習也不實際演習，不可以只有嘴巴喊，「我最氣就這樣，你真的喊抗中保台，那就裝像一點。」

主持人也問柯文哲「要選總統，兩岸政策是什麼？」柯文哲說，「理性、務實、科學」。

柯也嗆蔡總統，「我們既不是選省長，也不是在選州長，我們是在選台灣的總統，既然是台灣的總統，有主體性，怎麼搞得好像在選美國的州長一樣，幹什麼。」

柯說，他的中華民國論述，就是「我們實質上就是一個國家」，所以「你管它叫什麼名字」。

柯表示，國家的定義領土、主權、人民三樣都有，「所以我們實質上就是一個國家」，只是說國際上不被承認而已，「老共你是可以跟他爭執、跟他辯論。」

柯透露，前總統李登輝曾跟他說，「台灣夾在中美之間，日本還比我們更滿頭大汗，以後就看日本大概站在哪個位置，再上下調整，大概不會差太多」，「因為天塌下來，你也不是最高的，總要有人擋在你前面」，他說，這個戰略概念他同意。意思就是「還是取一個平衡，不要全部壓一邊，就是這麼簡單。」

柯文哲提到，就有議員要他在雙城論壇提共機擾台？還有為什麼要辦雙城論壇？他就很想問，「如果共機擾台，那你是指控小英總統跟民進黨中央政府都沒有辦法保衛我們的領空是不是？」「你們這樣吃香喝辣的又不能辦事，那你們是在幹什麼？不可以這樣。」