雙城提共機擾台 柯文哲爆：對岸氣得要死要求刪 我拒絕

台北上海雙城論壇日前落幕，台北市長柯文哲當著對岸的面，提共機頻擾台、不讓台灣參加WHA、還有中國擋台灣農漁產品等，他今天說，對岸也氣得要死，甚至希望刪掉，不過他回，「不行啊，你要誠實面對，台灣人都很不爽，你要回答。」

柯文哲說，這次雙城論壇，雙方交換稿子的時候，對岸看到他的稿子提到共機擾台、不讓台灣參加WHA、擋台灣鳳梨、石斑魚等，坦言對岸也氣得要死，甚至希望刪掉，當然也希望你不要講啊。不過他回，「不是你要刪掉，你要回答」，所以不管它，而且也是最後一屆了。

黃暐瀚追問，未來黃珊珊若當選，雙城論壇要不要續辦？柯文哲說，「每個人有每個人的想法，我不能幫她回答。」

主持人再問，對方有不高興嗎？很多網友很欽佩柯講這段，柯文哲則表示，「對啦，對大陸人就是要告訴他，至少我的感受不好」，「我要告訴你，不然朋友也是一樣，你卡住我，我不開心」，不過對岸當然希望刪掉。

柯文哲今天接受資深媒體人黃暐瀚網路節目「鄉民好瀚」專訪今天播出，提到今年雙城論壇，主動當對岸的面提到共機擾台等議題，柯透露，對岸看到也氣得要死。