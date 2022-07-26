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蘇貞昌官邸便當會 侯友宜：人民期待行政中立

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜針對蘇貞昌找新北議員便當會表示，人民期待為政者保持行政中立。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜針對蘇貞昌找新北議員便當會表示，人民期待為政者保持行政中立。記者李定宇／攝影

行政院長蘇貞昌昨天在官邸邀請新北議員參選人一同便當會，外界批評是濫用國家資源，蘇貞昌反駁「支持自己政黨候選人天經地義」，新北市長侯友宜今對此表示，人民期待為政者保持行政中立。

至於侯友宜會不會找議員吃飯，侯友宜則說，擔任市長已一段時間，與議員不分黨派都會市政討論，改變新北往更好方向，與新北議員不分黨派一起努力更好。

對於選舉目前民調與林佳龍相比較高，侯友宜則說最重要把握每一天 ，做不好快調整，曾經說過的目標要兌現支票、全力完成一步一腳印，每天努力做事。

另外，蔣萬安競選團隊曝光後被酸是千歲團隊、北北基桃連線議題，侯友宜表示，雙北共同生活圈，希望雙北更好，萬安團隊的精神態度是希望台北市好，期待用這樣態度，台北好新北才會好，雙北生活圈共榮。

新北市長 侯友宜 蘇貞昌

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