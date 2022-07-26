陳時中指自己是台北隊 蔣萬安嗆：向林智堅抄襲致敬？

民進黨台北市長參選人陳時中稱自己是「台北隊長」，沒印象蔣萬安有推出台北隊。蔣萬安表示，早在5月25日國民黨中央提名他時他就已經喊出「共組台北隊」，陳時中是在向林智堅抄襲致敬嗎？成為「台北落跑隊」，又抄襲又落跑嗎？

陳時中指自己的團隊「社會認同度比較高」，蔣萬安反嗆：「他說的是焦糖、范雲和林昶佐嗎？」如果陳時中不尷尬，尷尬的就會是別人。

對於外界批評陳時中高高在上，蔣說，陳時中擔任政務官太久，太少跟人民接觸，他很享受和市民朋友自然的互動，只要市民朋友有需求，面對面理性溝通就是他的態度。

蔣萬安團隊被譏笑「平均年齡70歲」。蔣萬安說，他的團隊是世代共榮，刻意去強調年齡歧視才是世代公敵。而昨天公布的團隊被批評過去有爭議，蔣萬安表示，他強調的是世代合作、世代互助的精神，也是台北一直以來多元包容的城市象徵

而今天推出發言人團隊是否是策略轉守為攻？蔣萬安說，選舉一直都是攻守兼備，該攻就攻該防守就防守，就事論事，該強硬就會強硬。

台北市前市長郝龍斌說綠營政在操作藍白分票，蔣萬安要撕掉佛系標籤才能贏。蔣萬安回應，市民朋友並不關心政黨之間的利益操作和棄保，真正關心的是誰在過去有真的為台北市民服務和經營。

此外，蔣萬安日前曾表示要出新書，對於時間，他僅表示會在適當時機推出，大家可以拭目以待。