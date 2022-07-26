柯文哲認了取消重陽金是錯的 爆氣這人提了還跑掉

台北市長柯文哲接受資深媒體人黃暐瀚網路節目「鄉民好瀚」專訪今天播出。柯文哲自爆台北巿民對自己的仇恨值，這幾年都維持在20%。「很奇怪，有20%在台北市很恨柯文哲，有20幾% 是非常不滿意。」

柯文哲也說，當年提出取消重陽金的建議是他的學生—社會局前局長許立民提出的，柯也承認，「突然取消重陽敬老金就是錯的」。

柯文哲說，所以人家說，像重陽敬老金這件事情，一開始大家每天在那邊罵「罵罵罵，罵到現在，大家就比較不罵」，但是這樣經過7、8年磨合到現在，那個制度開始形成，大家就可以接受。尤其他上任的時候，一年台北市政府的利息29億元，現在才降到四點多億，那當然有錢發重陽敬老金，不過當時就是斷然地就是不發，「這件事情，這個就是沒有經驗。」

柯文哲也抱怨，最氣就是這樣，提出意見的叫許立民，每次都在罵他說「事情是你惹出來，結果你就跑掉」。那時候柯第二任連任，跟許立明說，「你給我留下當副市長，你給我解決這個問題」，結果他就逃回台大了，留下他的老師（柯文哲），來面對這個老人的指責。

柯坦言，他民調最低的因為就重陽敬老金的關係，還有受媒體有影響。

對於柯文哲坦言他在台北市的仇恨值，非常不滿意的這幾年來都維持在20%，黃暐瀚也問柯文哲，這些人怎麼辦，要怎麼爭取這些人？柯說，還是就放棄了，那沒辦法，還有電視台從49台到56台，每天這樣罵，罵了5年下來，5、6年下來大概就，只能說那一批人天天看電視。沒辦法。

不過柯也說，以前台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷，曾有一次很語重心長跟他講，「我們是選你，希望你來改變台灣，我們沒有要求你來適應台灣」，他就把這一句話記著，放在內心裡面，「我們是來改變台灣的，不是來被台灣折磨到變成適應它。」