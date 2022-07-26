新竹棒球場缺失挨批 林智堅發臉書再度致歉

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導

關於新竹棒球場惹議，民進黨桃園市長參選人林智堅今夜在臉書發文，說：「關於新竹市立棒球場，我要再次跟所有關心棒球、喜愛棒球的球迷朋友致歉，讓你們失望了。」

林智堅指出，不過也要請大家多一點信心，近八年來，市府團隊一起努力完成許多城市建設，每年逾千件的工程案件執行，過程中我們也曾經遭遇困難與挫折，但團隊負責任的文化已經養成，直視問題，也不會躲避，然後去改善、去完成。

他說，上周六第一時間他聯繫了職棒聯盟，而新竹市府同仁也和球團有了共識，今天就在多方參與下就場地改善進行會勘，也把所有大家關心的、需要改善的地方做了最詳細的討論。

目前，新竹市政府團隊在第一時間成立改善小組，也將持續與龍來公司、味全龍球團密切合作，同時也會請第三方與球員工會共同監督來改善球場環境。針對大家所關心的球員比賽場地如草皮、球場的養護以及設備調整，也一定會來補強，要符合職業賽事的標準。另外對於觀賽環境的檢討，也會持續調整到符合大家的期待，才會進行驗收付款。

林智堅認為，「新竹市立棒球場，是一個超過40年的老球場，對新竹人而言，這個球場有著許多回憶，對我來說也是。面對重啟球場的缺失，我們必須誠實面對。」

市府已經透過會勘確認缺失狀況，接著會與設計監造施工單位研擬改善方案，然後列管要求營造廠限期改善，後續持續追蹤改善情形以及複驗，這一套市府由過去經驗建立的嚴謹的工程管控系統，會為球員們、球迷們來把關，為大家帶來真正完整的賽事球場。

新竹棒球場 林智堅 桃園市長

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