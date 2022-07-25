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蘇貞昌說官邸輔選「天經地義」 忘了當年怎麼罵國民黨

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【即時短評】蘇貞昌說天經地義 忘了當年怎麼罵國民黨

聯合報／ 記者鄭媁
行政院長蘇貞昌25日出席店頭衍生性金融商品集中結算開業典禮，並大讚在疫情下台灣的經濟還能正成長。記者葉信菉／攝影
行政院長蘇貞昌25日出席店頭衍生性金融商品集中結算開業典禮，並大讚在疫情下台灣的經濟還能正成長。記者葉信菉／攝影

行政院長蘇貞昌今天在官邸邀請新北議員參選人便當會，面對在野黨質疑行政不中立、濫用國家資源，蘇貞昌說「對自己政黨候選人支持加油，天經地義」。蘇貞昌說得臉不紅氣不喘，金華官邸搖身變成政黨「喬家大院」，昔日總把國民黨黨政不分掛在嘴上，現今執政寶座穩了，乾脆不演了？

也不怪蘇院長認為在官邸開便當會交換選情再正常不過，因為，民進黨內比他更「黨政不分」的事例層出不窮。例如，蔡英文總統不久前多次在官邸召開民進黨「選對會」，討論縣市長提名人選；2019年民進黨不分區立委名單，也是在總統官邸「喬」出來的。

但難道蔡英文混淆「總統」和「黨主席」的身分，把總統官邸與中央黨部「傻傻分不清楚」，蘇貞昌就可有樣學樣，混淆「行政院長」和「黨員」身分？民進黨全黨「上樑不正下樑歪」，也因此，指揮中心防疫記者會成為陳時中的選舉造勢場合、桃園市長鄭文燦與民進黨桃園市長參選人林智堅在市長官邸與工會成員宴席，就不足為奇了。

蘇貞昌一句「天經地義」，說得全無慚色。讓人想起過往在立院備詢，他對著立委怒嗆「在那叫什麼」、「吵死了」的畫面。只是，當「霸氣」淪為「霸道」，濫用國家資源卻習以為常，對照蔡總統曾說的「謙卑謙卑再謙卑」，無疑是最大諷刺。

民進黨執政以來，硬拗事件俯拾即是，「綠能你不能」成為網友戲稱民進黨的代名詞。過去民進黨動輒批評國民黨「黨國不分」，如今完全執政，這套完美「新黨國體制」已經讓民進黨站穩天下，安能奢望這個政府坦然認錯？

民進黨 蘇貞昌 桃園市長

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