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蘇貞昌說官邸輔選「天經地義」 忘了當年怎麼罵國民黨

宴請日本眾議員鈴木馨祐 賴清德特選山海樓台菜

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
日本眾議員鈴木馨祐（左）訪台，今天副總統賴清德以地主身分宴請。圖／取自賴清德臉書
日本眾議員鈴木馨祐（左）訪台，今天副總統賴清德以地主身分宴請。圖／取自賴清德臉書

日本眾議員鈴木馨祐訪台，明天將參加「凱達格蘭論壇」談2022印太安全對話。今天副總統賴清德以地主身分宴請，包括日本駐台代表泉裕泰、屏東縣長潘孟安及立委郭國文都是座上賓。根據賴清德晚間在臉書釋出的照片，今天晚宴地點在知名台菜餐廳山海樓。

賴清德與鈴木是多年老友，2019年賴清德參加總統初選期間曾經訪日，鈴木特別邀請賴拜訪位於橫濱的選區，兩人還在鈴木的選舉海報前，握拳用台語喊「凍蒜」。

賴清德在臉書上表示，老朋友來訪，特別開心，記得之前訪日，鈴木盛情邀約他到選區參訪，還在橫濱的街道上一起高喊「台灣加油、日本加油」，在當時，不僅深深感受到日本民眾的熱情，也和鈴木一同見證台灣、日本長久累積的深厚情誼。

賴清德說，鈴木一直對台灣有深厚的情感，不僅積極出席台灣主辦的各項活動，去年台灣正式申請加入 CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），鈴木也特別為台灣發聲，對台灣、日本的友好關係，表達衷心歡迎。

賴清德說，這次是鈴木第九次訪台，也將安排前往五指山，弔唁前總統李登輝。「我相信，台、日兩國的情誼，就是在我們彼此友善、真誠且互相尊敬的交流中，一點一滴積累起來。期盼在未來，能和日本好朋友繼續攜手合作，發揚共享價值，並持續加深各領域的友好夥伴關係。」

日本眾議員鈴木馨祐（左四）訪台，今天副總統賴清德以地主身分宴請。圖／取自賴清德臉書
日本眾議員鈴木馨祐（左四）訪台，今天副總統賴清德以地主身分宴請。圖／取自賴清德臉書
日本眾議員鈴木馨祐（右）訪台，今天副總統賴清德以地主身分宴請。圖／取自賴清德臉書
日本眾議員鈴木馨祐（右）訪台，今天副總統賴清德以地主身分宴請。圖／取自賴清德臉書

日本 賴清德

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