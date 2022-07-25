「有急事找你」詐騙簡訊頻傳 藍籲政院協調各部會打擊

投資詐騙簡訊頻傳，國民黨立院黨團今舉行記者會質疑，現行各部會卻拿不出解決方案，主張警政署透過內政部將整體打擊投資型詐騙方案，提報到由行政院長蘇貞昌主持的治安會報列管執行，由政院協調法務部、NCC、金管會、警政署，全面打擊投資詐騙，確保國人權益。

國民黨團指出，「有急事找你」、假冒名人「投資、報明牌」等投資詐騙簡訊頻傳，或要求加LINE通訊軟體，令民眾不堪其擾。

曾銘宗指出，近3年詐欺案件以去年最多，詐騙案件高達2萬4千件，被詐騙金額高達50億元，去年投資型詐欺較2020年成長71%，蔡政府面對各類型詐欺問題，還沒有解決之道，黨團認為遏止投資型詐騙不是單一部會就能解決處理。

國民黨團副書記長謝衣鳯說，根據whoscall過濾全球詐騙電話和簡訊的APP統計，統計地區包括台灣、泰國、日本、韓國、馬來西亞、香港和巴西，近2年詐騙總量年增58%，若僅統計台灣詐騙年增率竟然高達190.13%，收到釣魚簡訊以股票投資和紓困貸款最多。

謝衣鳯指，根據whoscall統計台灣垃圾簡訊類型排行榜，投資股票67%、紓困貸款20%、一頁式網購6%、博弈娛樂5%、色情交友1%、網購包裹1%。

藍委費鴻泰說，據警政署詐欺犯罪資料顯示，在詐欺犯罪被害人數方面，2020年3.6萬人、去年4.4萬人、今年1至6月就高達2.3萬人。網路犯罪發生被害人數，2020年及去年都是1.4萬人、今年1至6月則有9039人。今年投資詐騙財損更高達31億元、網路詐騙財損達7億元。

費鴻泰指出，包括他本人在內，每天都在刪除手機投資型詐騙簡訊，一天至少可以收到4則類似投資詐騙簡訊，如不知情的民眾點入簡訊上的短連結，就有可能遭到詐騙陷阱，個資遭到竊取。包括立法院辦公室電話，都會收到投資型詐騙電話。

費鴻泰指出，警政署刑事局曾建議民眾關閉iMessage訊息服務，但是關閉iMessage後，所有朋友的訊息也將無法接收，這絕對不是治本的方式。

與會的警政署刑事警察局打擊詐欺犯罪中心主任林淵城表示，針對投資詐欺簡訊，警政署除了165詐騙電話外，一直在推動關鍵字的攔阻，也與NCC溝通，請電信公司的電腦也要做AI分析。他也認為，應該從更前端的設置管理、攔阻機制並行，才能阻絕類似事件一再發生。