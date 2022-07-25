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賴香伶批「落跑市長」 林智堅：面對問題不會逃避

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
民眾黨立委賴香伶賴香伶下午在監察院大門召開「論文門爭議，竹科管理局遭侵權未處理，監察院、廉政署應調查」記者會。記者蘇健忠／攝影
民眾黨立委賴香伶賴香伶下午在監察院大門召開「論文門爭議，竹科管理局遭侵權未處理，監察院、廉政署應調查」記者會。記者蘇健忠／攝影

民眾黨桃園市長參選人賴香伶今宣布啟動桃園「全台大眾走」行程，她批評民進黨桃園市長參選人林智堅是「落跑市長」。對此，林智堅競選辦公室發言人王文萱表示，林智堅面對問題也不會逃避，球場狀況第一時間已致電相關單位了解事宜，後續將由新竹市府持續釐清問題，盡力在最短時間內解決。

賴香伶今表示，桃園市長三黨參選人，只有她沒有包袱，她用行腳來宣傳18歲公民權的權利爭取認同，桃園不需要好大喜功、繼續剪彩、做表面功夫的市長。

她批評，桃園不需要一位「球來就接」在新竹球場問題重重停賽、行政疏失不到位及為選舉提早開幕的「落跑」市長，在3位市長參選人中，她可以被檢視，希望選民知道藍綠之外，市長有新的選擇「投給民眾黨、投給賴香伶」。

對此，王文萱表示，林智堅從投入選戰開始，一直以來都積極努力勤走基層，傾聽各方聲音，相信這是大家都看得到的；面對問題也不會逃避，球場狀況第一時間已致電相關單位了解事宜，後續將由新竹市府持續釐清問題，盡力在最短時間內解決。希望大家能持續端出牛肉，而不是以抹黑口水方式，混淆大眾視聽。

林智堅 2022大選 桃園市長

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