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日本眾議員鈴木馨祐9度訪台 將弔唁李登輝、晉見蔡總統

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
副總統賴清德2019年曾應日本眾議員鈴木馨祐邀請拜訪其神奈川縣選區，圖中兩人前往都市中的菜園視察。鈴木馨祐對台極為有善，力主日本版台灣關係法。記者蔡佩芳／攝影
副總統賴清德2019年曾應日本眾議員鈴木馨祐邀請拜訪其神奈川縣選區，圖中兩人前往都市中的菜園視察。鈴木馨祐對台極為有善，力主日本版台灣關係法。記者蔡佩芳／攝影

日本眾議員鈴木馨祐於7月25日至27日訪問台灣；外交部今天表示，對於鈴木眾議員來訪，表達誠摯歡迎。

鈴木馨祐在台期間將出席「2022凱達格蘭論壇」，晉見蔡英文總統、副總統賴清德，拜會外交部長吳釗燮、「台灣日本關係協會」會長蘇嘉全等，另前往汐止五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部表示，鈴木馨祐是日本自民黨的中堅議員，曾任外務副大臣、財務副大臣及自民黨青年局長等要職，對台灣友好；鈴木除與駐日本代表處及外交部互動密切，也積極出席我國主辦的「台美日三邊安全研討會」及2021年「開放國會論壇」等活動，至今9度訪台，協助深化台日友好關係不遺餘力。

外交部表示，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值，雙方在經貿、文化、人員往來等各領域持續加強合作交流；此次鈴木來訪更加彰顯台日堅實友誼，有助進一步深化雙方的共享價值及在各領域的友好夥伴關係。

鈴木 外交部 日本

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