批數位中介法打擊民主 江啟臣：立院應拒審惡法

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）日前公告「數位中介服務法」草案，引發箝制言論自由的反彈聲浪。國民黨立委江啟臣今天表示，民進黨完全執政後，以打假消息、維護國家安全之名，透過國會多數一再強行通過管制言論的法律，結果就是不斷地斲傷言論自由。是在防衛民主還是打擊民主？立法院應拒審惡法。

江啟臣表示，蔡政府自2019年起以防制假消息危害為名，由政院陸續提出修法並利用國會多數強行通過，之後再以國家安全為名，通過「國安五法」及「反滲透法」，擴大外患罪適用範圍，讓人民不敢任意發言、不敢有與執政者相左的政治主張。

之後藉成立數位發展部擴增曾經關閉新聞台、嚴重侵害新聞自由的獨立機關(NCC網路監理業務，隨後並提出「數位中介傳播服務法」草案，通過後用以管制網路言論。

江啟臣說，「數位中介服務法」草案開宗明義說是為要保障數位基本人權、促進數位通訊傳播自由，但綜觀法條規定卻是在管制網路言論，侵害網路言論自由，再次以打假消息之名，賦予政府機關在法院認定前，就可以逕自認定假消息，要求平台業者加註警語。

江啟臣質疑，這是以國家公權直接要人民禁言，更可向法院聲請「緊急資訊限制令」要求平台業者移除或限制接取資訊，這不就是在封鎖質疑政府言論，管控網路輿論？而要求法院必須在48小時內作出裁定，更有侵害司法獨立之虞。

江啟臣說，另還規畫以25億元的國家公帑成立「專責機構」，負責通知平台下架各機關認定的違法言論，制定數位中介服務業者自律規範、還負責「推動具有新聞編輯內容之網路資訊服務提供者，建立實效自律及標章機制」，無疑是在干預新聞自由。

江啟臣說，專責機構由過去關閉有線電視新聞台、挨轟東廠的NCC捐助成立，現在NCC是透過「白手套」來管制網路新聞？該機構未來以財團法人方式成立，董監事由NCC任命，不禁又令人想起過去民進黨NCC委員的任命方式和關閉新聞台的作為，專責機構恐怕只是NCC的附隨組織，專責網路言論監控。

江啟臣說，民進黨執政後，過去多次以打擊假訊息和國家安全為由修正相關法令，擴大適用範圍、對象並提高處罰，各類假訊息都已有相關法令規範適用，再有不足也還有「社會秩序維護法」散布謠言的適用，為何仍要畫蛇添足，以此種「恫嚇式」立法要人民噤聲？是害怕施政被檢視、不容人民質疑批判？還是為了維繫政權就不惜罔顧人權？

江啟臣說，民進黨過去高喊言論自由，但完全執政後卻不斷地侵害人民基本權利，特別是箝制、監管人民言論，讓民眾敢怒不敢言，更是在侵蝕民主自由的根本；而一再無視在野政黨意見，屢屢以多數暴力通過利己法律，顯然已經拋棄民主自由制度下，包容廣納多元意見的基本價值，逐漸向威權靠攏。