指揮官走了 國民黨醫療委員會十問陳時中

國民黨醫療委員會發出新聞稿十問陳時中，疫情爆發時，為何沒有和民眾站在一起？新聞稿內容指出：陳時中為了讓自己可以順利投入台北市長選舉，沒準備好各種解封所需要的疫苗、快篩、藥物，也沒有重視兒童、長者染疫的高風險，民眾憤慨，因為陳時中沒有與民眾站在一起。

肪下是新聞稿內容：市民看到的是蔣萬安在立法院努力推動法案，重視市民健康，而陳時中卻不斷規避防疫疏失，並利用疫情機會，照顧自家綠友友廠商。

本會十問陳時中：

一、為何紓困條例草案是由蔣萬安先提出？

二、為何以篩代隔、以快篩取代PCR、購足疫苗與藥物等防疫政策，會由蔣萬安先提出？

三、為何重視疫苗條款是蔣萬安先提出？

四、為何蔣萬安提出發現金紓困能得到民眾高度支持？

五、為何陳時中的3+11決定會導致無辜百姓死傷？

六、為何陳時中會造成專案泡泡破口導致臺灣高死亡率？

七、為何陳時中採購疫苗、快篩、抗病毒藥物都比其他國家慢？

八、為何陳時中搞不清楚染疫死亡是否該24小時火化？

九、為何陳時中會忽視兒童染疫風險造成許多兒童腦炎與死亡？

十、為何陳時中要求民眾面對疫情只能「自主應變」？