獨／廣告公司擅拆諷林智堅廣告挨告 業者坦承「違約」
桃園市府外諷市長參選人林智堅廣告被撤，當事廣告商負責人今下午到案說明並歸還帆布，事後受訪坦承違約，他表示因與大樓合作多年，基於住戶意見及商業考量，才決定撤下廣告，事前多次傳訊詢問議員牛煦庭方未獲回應，便先拆下，願意盡最大善意賠、補償。
對此牛煦庭痛批廠商避重就輕，當天上午就已經明確告知廠商，未經協調不可以自行拆除，已經侵害到租用者權益，是否有人授意，必須透過司法查明。
廣告公司負責人王姓男子表示，大樓總幹事23日下午致電反映稱住戶認為內容不當，自己因為與環宇合作5、6年，基於住戶意見及商業考量，才決定當天下午撤下廣告；過程中並未跟警方接觸。
王先生表示，簽約者是牛煦庭父親，當時僅被告知是「政治文宣」，但因帆布是對方製作，自己不曉得內容，若知情當初不會答應。
王先生說，拆除廣告前有多次傳訊告知，並委婉詢問能否更換內容，也說願意賠償原廣告輸出費，並代為支付新廣告費用，但對方並未回應，自己便託廠商先行拆下，也承認確實「違約」，但已經盡最大善意彌補，事後接到牛方來電要提吿。
對此市議員牛煦庭痛批，廠商回應避重就輕，當天上午11時48分雙方就已經通話近4分鐘，牛方明確告知不同意拆除；就算後續要溝通，也要連線開會決議，但對方沒等到雙方討論協調，就逕自拆除，已經不法侵害到租用者權益。
牛煦庭說，雙方通話後，廠商從中午至傍晚5時許連續傳了多則訊息，最後說「有許多公司商辦老闆反映」，擔心有政治激進分子到大樓鬧事，就先行把廣告拆除，全程未得牛方同意。
牛煦庭表示，報載管委會稱並未接獲住戶反映，為何廣告公司卻說「大家」反映？激進份子在講誰？為何警方關切被曲解成拆除？誰讓大家心中有自我審查的「小警總」？過程中到底是否有人授意，必須透過司法手段，查明真相；牛也嘆，社會風氣竟容不得多元意見，非民主社會樂見。
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