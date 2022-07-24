宜蘭390名小小孩施打疫苗 尚未有不良反應通報

宜蘭今天新增575位確診及1位死亡個案，縣長林姿妙表示，目前各年齡層均有開放施打的疫苗及種類，呼籲符合資格者儘速前往施打，6個月以上未滿5歲的寶貝專案快打站昨天共服務施打390名小小孩，目前未接獲不良反應報告。

宜蘭縣6個月至11歲寶貝的父母量身訂作，6家合約院所所開設的夜間門診以及12家合約院所所開設的假日門診正提供服務中，呼籲父母親儘速帶寶貝前往施打疫苗；縣內各疫苗特約醫療院所也有提供預約施打的服務，詳細資訊公布在縣政府及衛生局官方網站，民眾可自行上網參閱。

縣衛生局指出，中央目前開放滿6個月以上未滿5歲小寶貝施打第一劑、5歲以上未滿12歲施打第二劑疫苗、12歲以上至17歲施打第三劑疫苗、50歲以上施打第四劑疫苗。

宜蘭縣政府特別為6個月以上未滿12歲的小寶貝安排的第20波快打站、為成人安排的第21波快打站，目前正提供服務中。

至於在疫情方面，今天新增1名確診後死亡個案，為一位80多歲男性，有慢性病史，並未施打過疫苗，他在7月15日確診，經救治無效而不幸病逝。

宜蘭第一劑疫苗涵蓋率達88.4%，第二劑涵蓋率為82.3%，第三劑涵蓋率達69.6%，提醒民眾完成疫苗接種，暑假出遊要落實各項防疫措施，佩戴好口罩、加強手部衛生及咳嗽禮節，避免疫情傳染擴散。