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搶青年票互別苗頭 柯志恩：我當市長可以做更多

聯合報／ 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
柯志恩在大學教書25年，當過淡江大學學務長。她說，長期和年輕學子相處，和年輕世代互動沒有代溝，一對兒女分別29歲、25歲，親子常談心，無話不聊。本報資料照片
柯志恩在大學教書25年，當過淡江大學學務長。她說，長期和年輕學子相處，和年輕世代互動沒有代溝，一對兒女分別29歲、25歲，親子常談心，無話不聊。本報資料照片

高雄市長陳其邁今天出席青年事務委員會，最近也兩度邀高雄學生民主聯盟到市長室交流，搶攻青年選票。柯志恩說，她鼓勵年輕人對公共事務提出想法、疑問，「我當市長可以做更多」，而且她一定深入校園聆聽，不需要請學生來市長室。

柯志恩在大學教書25年，當過淡江大學學務長，她說，長期和年輕學子相處，他們都在我周圍，和年輕世代互動沒有代溝，一對兒女分別29歲、25歲，親子常談心，無話不聊。

柯志恩說，她觀察高雄的年輕人不是找不到工作，而是找不到高薪的工作，支持年輕人不能光靠青年局，市府應該扮演平台角色，在年輕人求職、創業過程，提供更多助力，不能只是給一次性補助，要有更多願景、永續方法，才是負責任作法。

青年選票一向被視為藍軍較難開拓的族群，柯志恩坦言，這確實是國民黨要更努力的方向，她宣布參選後，很多學生主動跳出來說要幫她的忙，要協助拍攝影片等，她說，自己和學生相處融洽，但她不會讓學生來幫忙選舉，不想響影響學生原來生活。

柯志恩也透露，團隊會有非常多年輕世代，在這場不對稱戰爭中善用年輕人，打出團隊精神和力量，年輕人創意無窮，能和年輕人相互激盪，將潛力發揮極致，過程非常熱血，「這些人就是國民黨2.0、3.0，對國民黨來說非常重要。」

高雄市政府今天舉行第三屆青年事務委員會，由市長陳其邁主持，聽取青年委員意見作為市府青年政策施政參考，高雄市新一屆青年事務委員有45人，最年輕是高中生，平均年齡26歲。

陳其邁與青年委員分享人生經驗，幽默強調自己失敗經驗非常豐富，市長當兩年選了3次，就知道這是多辛苦的事，但這對人生歷練非常有幫助。

陳其邁提到，他高中讀理工、上醫科、踏入公共衛生領域，然後從事社會運動，進入國會為民喉舌，擔任行政院副院長期間碰上疫情，沒想到以前念的醫療與公共衛生又派上用場，過去的訓練讓他可以將流行病學等領域資料快速整合。當市長後，也運用跨領域知識為城市找出路、定錨、指方向，「最重要的是不能copy別人走的路，否則只能跟在後面」，高雄要做的是「彎道超車、一步到位」。

高雄市政府舉行第三屆青年事務委員會，市長陳其邁與青年們搏感情。記者徐如宜／攝影
高雄市政府舉行第三屆青年事務委員會，市長陳其邁與青年們搏感情。記者徐如宜／攝影

青年 陳其邁 高雄市長

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