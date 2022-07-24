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童軍理事長交接 蔡英文提「18歲公民權」將修憲複決

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天出席「中華民國童軍總會第27屆理事長暨理監事就職典禮」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天出席「中華民國童軍總會第27屆理事長暨理監事就職典禮」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天出席「中華民國童軍總會第27屆理事長暨理監事就職典禮」，她感謝前理事長林右昌任內積極領導，為台灣童軍運動累積豐碩成果，並期許新任理事長鄭文燦將童軍「人生以服務為目的」的精神，落實在每一個計畫項目中。

蔡總統致詞時表示，今天是第27屆理事長鄭文燦的就職典禮。她很高興以中華民國童軍總會會長的身分，跟夥伴們一起見證第26屆及第27屆幹部的交接。她要感謝過去6年，林右昌及秘書長蘇德祥所帶領的團隊及全體童軍夥伴。因為林右昌的積極領導，再加上所有夥伴的合作無間，台灣的童軍運動更加蓬勃發展，也累積了豐碩的成果。

蔡總統指出，像是爭取到第27屆亞太區童軍領袖會議在台灣舉行，雖然後來受到疫情影響，主要透過線上方式進行，但是因為童軍夥伴的努力，再度爭取到第28屆亞太區童軍領袖會議，2025年在台灣舉行。

蔡總統再次感謝林右昌積極帶領台灣的童軍運動走向世界。她也期許鄭文燦繼續讓世界的童軍伙伴，都能看見台灣、了解台灣。未來，她希望童軍運動的推展，也能繼續強化跟社會連結，讓所有的夥伴能把童軍「人生以服務為目的」的精神，落實在每一個計畫項目當中。

蔡總統說，在今年底的九合一選舉，將一起舉行18歲公民權修憲案的「公民複決」。如果未來公民權下修到18歲，可以讓更多年輕人有意願及機會，共同參與公共事務，也帶動社會各個領域的進步。現場的童軍夥伴們，未來也將投入各行各業，她也期待大家在自己生活的團體中，可以帶頭關心公共事務，讓更多年輕朋友一起來關心社會的發展，也為台灣的未來帶來更多創新和改變。

林右昌 鄭文燦 蔡英文 修憲

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