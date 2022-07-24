陳其邁與青年分享：經驗不管成功失敗 都有助人生歷練
高雄市府今天舉行第三屆青年事務委員會，由市長陳其邁主持，聽取青年委員意見作為市府青年政策施政參考。他並與青年委員們分享人生經驗，幽默強調自己的失敗經驗也非常豐富，市長當兩年選了3次，就知道這是多辛苦的事，但這對人生歷練非常有幫助。
高雄市新一屆青年事務委員有45人，最年輕的是高中生，來自多元領域。
陳其邁表示，這屆的青年事務委員平均年齡26歲，希望借助青年的經驗，提供青年政策參考，不管是成功或失敗的經驗，可以從中看問題、找解方，「從失敗中學習，為成功找方法」。
「跨領域的學習，可以帶來不同的人生經驗。」陳其邁說，自己念理工、上醫科、踏入公共衛生領域，然後從事社會運動，進入國會為民喉舌，擔任行政院副院長期間碰上疫情，沒想到以前念的醫療與公共衛生又派上用場，過去的訓練讓他可以將流行病學等領域資料快速整合應對。當市長後，也運用跨領域知識為城市找出路、定錨、指方向。最重要的是不能copy別人走的路，否則只能跟在後面，高雄要做的是「彎道超車、一步到位」。
陳其邁與青年委員們分享人生經驗，幽默強調自己的失敗經驗也非常豐富，「市長當兩年選了3次，就知道這是多辛苦的事！」但這對人生歷練非常有幫助。
高雄市青年局長張以理表示，高雄市青年事務委員會今年來第三屆，任期延長為兩年，讓委員對市政提出意見時能有更長時間進行討論；青年事務委員會並透過工作坊及討論，更了解市政運作。委員會分為志工參與、創業育成、返鄉就業、國際參與、學生權益組，非常多元，讓委員們針對議題有更多探討，對市政提出更多建議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言