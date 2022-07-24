陳其邁與青年分享：經驗不管成功失敗 都有助人生歷練

高雄市府今天舉行第三屆青年事務委員會，由市長陳其邁主持，聽取青年委員意見作為市府青年政策施政參考。他並與青年委員們分享人生經驗，幽默強調自己的失敗經驗也非常豐富，市長當兩年選了3次，就知道這是多辛苦的事，但這對人生歷練非常有幫助。

高雄市新一屆青年事務委員有45人，最年輕的是高中生，來自多元領域。

陳其邁表示，這屆的青年事務委員平均年齡26歲，希望借助青年的經驗，提供青年政策參考，不管是成功或失敗的經驗，可以從中看問題、找解方，「從失敗中學習，為成功找方法」。

「跨領域的學習，可以帶來不同的人生經驗。」陳其邁說，自己念理工、上醫科、踏入公共衛生領域，然後從事社會運動，進入國會為民喉舌，擔任行政院副院長期間碰上疫情，沒想到以前念的醫療與公共衛生又派上用場，過去的訓練讓他可以將流行病學等領域資料快速整合應對。當市長後，也運用跨領域知識為城市找出路、定錨、指方向。最重要的是不能copy別人走的路，否則只能跟在後面，高雄要做的是「彎道超車、一步到位」。

陳其邁與青年委員們分享人生經驗，幽默強調自己的失敗經驗也非常豐富，「市長當兩年選了3次，就知道這是多辛苦的事！」但這對人生歷練非常有幫助。