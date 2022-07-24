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新竹球場缺失爆爭議 蔡其昌：以球員安全為首要求改善

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
新竹棒球場日前重新開幕，卻遭爆諸多缺失，中華職棒會長蔡其昌表示，站在聯盟立場，一定會優先考慮球員安全，要求新竹市府及球團全力配合改善。記者劉柏均／攝影
新竹棒球場日前重新開幕，卻遭爆諸多缺失，中華職棒會長蔡其昌表示，站在聯盟立場，一定會優先考慮球員安全，要求新竹市府及球團全力配合改善。記者劉柏均／攝影

新竹棒球場歷經3年重建、斥資12億，終於在22日風光重啟，但卻遭指出諸多缺失，甚至球員工會也發文呼籲暫時停賽；中華職棒會長蔡其昌表示，球場有缺失，就是改進，站在聯盟立場，一定會優先考慮球員安全，會再要求新竹市府、味全龍球團全力配合改善。

立法院副院長蔡其昌，同時為中華職棒會長，將於年底代表民進黨參選台中市長，今早於南屯市場拜票，被問到新竹棒球場多項缺失問題時表示，站在職棒會長立場，都會要求新竹市府、味全龍球團也好，請他們全力配合，務必盡量滿足球員、球迷需求，有挫折感，有需要增改的地方，就來改進。

蔡其昌說，新竹很多球迷睽違六年可以再回新竹球場，他身為中華職棒會長，前天也去參加新竹球場活動，有缺失就是改進，很多設施不良、也需要改進，就是要改，站在聯盟立場，一定會優先考慮球員安全，使用球場的方便跟舒適性，及球迷看球環境是否需要改善。

蔡其昌舉例，洲際棒球場剛蓋好時，也發生動線、排水等不少問題，之後也是逐步改善，所以對於新竹球場的事情，正常看待就好，不要泛政治化，做不好就是改，有小缺失或使用者不便的地方，不須閃躲，就是改好，我們會把球員、球迷意見反映給球團跟新竹市政府，盡速改好。

「球員的安全、球迷看球舒適度，都是聯盟最重要關心的事情。」蔡其昌說，昨天已跟聯盟同事交代，若球場改善需一段時間，就暫時不要比賽，讓球團、市府好好研章如何修改，例如草皮，就是需要一段時間來養，等這些缺點改好後，再來比賽。

面對新竹球場問題，蔡其昌遭外界質疑，有與同黨桃園市長參選人林智堅「切割」情形；蔡其昌表示，以職棒協會的角度來說，就是跟市府租用場地的狀況，只有租跟不租，沒有切割誰的問題。

另針對台北市議員徐巧芯在臉書上發文，疑似遭封鎖等事情，蔡其昌表示，粉專經營基本上是由小編團隊處理，或許面對到一些言論較不真實的狀況，會另外做處裡，都有一套SOP流程，自己並沒有太去了解小編運作，都會盡量讓大家發言，不會針對某一些特定人，對於封鎖這個問題，並不太了解。

新竹 蔡其昌 台中市長

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