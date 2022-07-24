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女廁門鎖裝反？ 新竹棒球場改建缺失多今早急改善

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
記者今天上午前往棒球場勘查，市府人員與廠商已將女廁門鎖改善完成。圖／市府提供
記者今天上午前往棒球場勘查，市府人員與廠商已將女廁門鎖改善完成。圖／市府提供

新竹棒球場斥資改建，但遭球員跟球迷抱怨草皮區石頭滿布、投手丘黏土鬆軟比例等缺失，甚至有網友在臉書社團ＰＯ文，指場內女廁所門鎖竟裝反，無法鎖門。市府稍早回應，已於24日上午改善完成，其反向鎖應為工具間使用。

新竹棒球場改建後原先被發現場內有水溝，經緊急改善後啟用，不過這兩天的球賽卻被球員、球迷抱怨，包含紅土造成不規則彈跳，外野小石頭過多，也有球迷發現看台區有破洞，部分座位視野不佳等，林智堅也因此在臉書發文致歉。

有網友在臉書社團爆料公社二社ＰＯ文，指棒球場女廁門根本裝反，造成上廁所無法鎖門的窘境。記者今天上午前往棒球場勘查，市府人員與廠商已將女廁門鎖、台區破洞改善完成。

對此，市府教育處表示，有關球迷關心新竹棒球場這兩天的一些狀況，包括外野平台、女廁門鎖等，市府已和味全龍球團、龍來球場股份有限公司隨即改善處理，也會持續蒐集球員意見和球迷反應，完成球場各項細節改善，讓球場更符合球員、球迷使用需求。

另外，代理市長陳章賢昨也致電中職蔡其昌會長，蔡會長建議市府與味全球團，希望考慮將接下來八月中旬的新竹賽事先行調整，讓施工單位有足夠時間把球員所提出的意見檢討改善，給球員更安全的比賽環境才是最重要。

工務處表示，棒球場男女廁所總間數有32處，每處約有10至13個便座，以環境乾淨、馬桶清潔、通風、明亮為主要訴求，經查有1處門鎖裝反情事，已於24日上午改善完成，其反向鎖應為工具間使用。

市府教育處表示，有關球迷關心新竹棒球場這兩天的一些狀況，包括外野平台、女廁門鎖等，市府已和味全龍球團、龍來球場股份有限公司隨即改善處理。圖／市府提供
市府教育處表示，有關球迷關心新竹棒球場這兩天的一些狀況，包括外野平台、女廁門鎖等，市府已和味全龍球團、龍來球場股份有限公司隨即改善處理。圖／市府提供
有網友在臉書社團ＰＯ文，指場內女廁所門鎖竟裝反，無法鎖門。記者王駿杰／翻攝自臉書社團爆料公社二社
有網友在臉書社團ＰＯ文，指場內女廁所門鎖竟裝反，無法鎖門。記者王駿杰／翻攝自臉書社團爆料公社二社

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