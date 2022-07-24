麻將愛好者發起成立麻將最大黨

今年中秋節前夕，台灣將出現一個新政黨，麻將最大黨。

由麻將愛好者郭璽發起的麻將最大黨，將在9月9日宣布成立。郭璽表示，這是一個沒有政治利益，只想推動麻將文化傳承的黨。

郭璽說，打麻將不該汙名化，打麻將不該與賭博畫上等號，打麻將與運動競賽一樣，一個人無法完成，這是一個結合智力競技，心理應用，以及社交的活動。

他表示，打麻將對老人可刺激腦力，手眼協調，以及口語能力，是很好的休閒活動。全世界有超過40多個國家及政府推廣麻將運動，研究麻將對老人或減緩衰老的科學依據，台灣有數百萬麻將人口，但是台灣卻把打麻將當成賭博罪，這種觀念歷經政黨輪替，轉型正義，都沒能獲得翻轉。

郭璽指出，麻將最大黨希望為麻將正名努力，要使麻將與電競一樣，成為是正當娛樂消遣，參加麻將最大黨不用繳黨費，不用參加政治活動，這是麻將同好交流的平台。

郭璽在政府核准合法經營之下，積極籌設麻將館，希望麻將活動能夠融入社區生活文化，但在某些社區頻頻遭人誤解為賭博活動，他希望能藉著籌設政黨，將麻將推廣為日常消遣，去除賭博汙名。