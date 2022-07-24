快訊

延攬國際特定專業人才 「就業金卡」核發亂象頻傳

麻將愛好者發起成立麻將最大黨

聯合報／ 記者高凌雲
海軍官校畢業的郭璽，近年積極推廣麻將文化，推動成立麻將最大黨。記者高凌雲／翻攝
海軍官校畢業的郭璽，近年積極推廣麻將文化，推動成立麻將最大黨。記者高凌雲／翻攝

今年中秋節前夕，台灣將出現一個新政黨，麻將最大黨。

由麻將愛好者郭璽發起的麻將最大黨，將在9月9日宣布成立。郭璽表示，這是一個沒有政治利益，只想推動麻將文化傳承的黨。

郭璽說，打麻將不該汙名化，打麻將不該與賭博畫上等號，打麻將與運動競賽一樣，一個人無法完成，這是一個結合智力競技，心理應用，以及社交的活動。

他表示，打麻將對老人可刺激腦力，手眼協調，以及口語能力，是很好的休閒活動。全世界有超過40多個國家及政府推廣麻將運動，研究麻將對老人或減緩衰老的科學依據，台灣有數百萬麻將人口，但是台灣卻把打麻將當成賭博罪，這種觀念歷經政黨輪替，轉型正義，都沒能獲得翻轉。

郭璽指出，麻將最大黨希望為麻將正名努力，要使麻將與電競一樣，成為是正當娛樂消遣，參加麻將最大黨不用繳黨費，不用參加政治活動，這是麻將同好交流的平台。

郭璽在政府核准合法經營之下，積極籌設麻將館，希望麻將活動能夠融入社區生活文化，但在某些社區頻頻遭人誤解為賭博活動，他希望能藉著籌設政黨，將麻將推廣為日常消遣，去除賭博汙名。

麻將 賭博 中秋節

延伸閱讀

林依晨報喜添新成員 台美混血美貌網驚：更像超級女神

打麻將竟抓出Apple Watch「最大漏洞」 一條通知毀了全場氣氛

十軍團阿兵哥半夜賭博、要不回賭金咬出同袍 雙雙送辦

詹惟中麻將算運勢　民雄喜抽「萬子」鈔票數不停

相關新聞

監院彈劾審查會 將公布請假名單

本報曾獨家報導監委缺席彈劾審查會情況嚴重，監察院前天在桃園渴望園區舉辦監委共識營，監察院長陳菊、副院長李鴻均及其他廿六位...

麻將愛好者發起成立麻將最大黨

今年中秋節前夕，台灣將出現一個新政黨，麻將最大黨。

立陶宛駐台辦事處9月12日開館

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜日前接受外媒採訪時透露，立國駐台經貿辦事處將在九月十二日正式設立，對此外交部回應表示，...

冷眼集／不同意見未公開 審查仍是黑箱

監委共識營拍板三大改革措施，監院總算朝向透明化邁向一大步，但作為有九十年歷史的傳統保守機關，包括調查報告不同意見公開等指...

屏鵝公路假日超塞 蘇揆：錯開用路時間 盼體諒

屏鵝公路暑假假日塞車逾5小時引發民怨，原因直指是受行政院長蘇貞昌過去任屏東縣長所推動的種樹百里計畫升級版影響；蘇貞昌昨前...

監委共識營推三大改革 未來彈劾審查會公布請假名單

因疫情延後多時的監察委員共識營昨天在桃園渴望園區舉行，監察院長陳菊、副院長李鴻均及其他26位監委全體出席。會中達成三大改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。