12億球場有多不堪？網揭：贊助友邦9億就蓋出頂級球場

新竹棒球場耗資12億元，歷經三年重建後，前天正式重啟，卻被發現球場問題不斷，連帶讓主責該案的新竹市前市長林智堅受到質疑。臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」表示，所謂沒有比較沒有傷害，當年台灣資助友邦尼加拉瓜約9億元，尼加拉瓜當地政府就蓋出連美國職棒大聯盟都認證的頂級球場 。（馬丁尼茲球場）

不禮貌鄉民團指出，反觀台灣，風光啟用的新竹棒球場，是新竹市政府前幾年追加預算，花了12億重金打造出來的。結果排水溝設計不良、外野碎石太多、紅土大小顆、觀眾席第一天就破洞、座位沒椅背、投手丘黏土比例不對、選手為了閃排水溝在休息室摔傷、開幕第一天就發生不規則彈跳、導致選手傷退、牛棚完全沒設計室內通道等。

不禮貌鄉民團說，吐槽點多到慘不忍睹，平時新竹市政府團隊都說「新竹是家鄉」，都說你們是看誰誰誰的球賽長大的，都是為了新竹人，所以重新建構了這個新式球場，但除了風光剪綵，一堆問題根本沒解決，質疑難道拿出跟高額預算相符的場地給選手們安心比賽，是很過分的要求嗎？