批新竹12億球場場地爛致球員受傷 國民黨：林智堅道歉負責

新竹市立棒球場近日接連傳出有球員因場地不佳受傷，也引起球迷及輿論負評。對此國民黨發聲明批評表示，民進黨桃園市長參選人林智堅為了選舉，提前離開新竹市長職位，卻被發現棒球場這樣的政績「千瘡百孔」，花12億的建設漏洞百出，林智堅應該要負起責任並道歉。

國民黨指出，前瞻基礎建設7億標案、追加至12億蓋完的新竹市立棒球場，頻頻出現場地不平整造成球員受傷、觀眾席出現破洞等問題，林智堅花錢如流水，球員與球迷感受到的卻是「金玉其外敗絮其中」。

國民黨表示，包括棒球員和教練都提出球場內、外野的不同問題，容易引起受傷，且除了球員感受到球場設施不專業，球迷也發現球場草皮藏有碎石，球迷觀眾席的地板有破洞。

國民黨批評表示，林智堅與民進黨新竹市長參選人沈慧虹為了選舉辭去市長、副市長職務，讓新竹市「雙倍鬧空城」，所謂的良好政績，實質是千瘡百孔。

國民黨要求，林智堅與沈慧虹應說清楚，如此荒唐的球場如何通過驗收？是否為了選舉，倉促讓新竹球場進行開幕？且林智堅與沈慧虹應立刻向新竹市民與全國棒球迷道歉。