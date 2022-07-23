監委共識營推三大改革 未來彈劾審查會公布請假名單

因疫情延後多時的監察委員共識營昨天在桃園渴望園區舉行，監察院長陳菊、副院長李鴻均及其他26位監委全體出席。會中達成三大改革共識，包括彈劾審查會將公布請假、迴避名單；未來參與同一調查案監委，原則以三人為上限；未來調查案牽涉機密檔案，應以去除機密部分，最大程度公開為原則，且是否列為機密案將由委員會而非查案監委認定。

共識營會議在昨天下午進行，由監察委員陳景峻擔任召集人主持，討論議程會前已多有共識，加上陳景峻掌握主持節奏明快，原預計2.5小時的會議，僅花了約1.5小時就討論完畢，現場氣氛佳。

由於本屆監院曾有段時間，監委缺席彈劾審查會情況嚴重，不僅陳菊關切，在立院也引發立委批評，成為本次共識營重要主軸之一。陳景峻表示，監院提出的改革方向為，未來應主動公布請假與迴避的監委名單，以利社會檢視。

但在討論過程中，仍有監委提及，在缺席情況見諸媒體後，監委們出席彈劾審查會情況已相當踴躍，每個月的三個固定進行彈劾審查會的時段，大家也都有預留，基本已無缺席問題，既然沒問題了，大可不必再訂定新規則。

據悉，陳菊持應更公開透明的態度指出，監察院是在監督行政部門的單位，本身當然也要受外界檢視，過去自己任地方首長時，底下局處首長開會也不能姍姍來遲、或不來開會，監委雖獨立行使職權但仍同理。最終會議達成共識，將揭露請假、迴避名單。

陳景峻表示，第二部分是有鑒於本屆同一案件的查案監委，有時會超過三位，不利於彼此協調共同時間查案，因此會中達成共識，未來除非特例，調查案希望以三位監委為上限。

監院人士解讀，此為「防堵搭便車」條款，某些監委為了衝案量，掛個名、蓋個章，對調查幾乎無貢獻的情況，在本屆時有所聞，本次共識形同是對該情況進行亡羊補牢。

陳景峻表示，第三部分是機密案的公開化，由於過去被列為機密案的調查案件，有些並非全涉及機密，當中亦有公共議題甚至是揭發弊案的情況，社會應有知的權利。因此會中達成共識，未來若相關部會來函，涉及機密部分，將與該部會研議遮蔽應保密部分，最大程度地向社會公開。三大改革措施，皆是朝向開放監院方向進行，目的是讓人民能更信任監察權在憲政體制中發揮的角色。