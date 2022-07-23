快訊

延攬國際特定專業人才 「就業金卡」核發亂象頻傳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監委共識營推三大改革 未來彈劾審查會公布請假名單

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院。圖／聯合報系資料照
監察院。圖／聯合報系資料照

因疫情延後多時的監察委員共識營昨天在桃園渴望園區舉行，監察院長陳菊、副院長李鴻均及其他26位監委全體出席。會中達成三大改革共識，包括彈劾審查會將公布請假、迴避名單；未來參與同一調查案監委，原則以三人為上限；未來調查案牽涉機密檔案，應以去除機密部分，最大程度公開為原則，且是否列為機密案將由委員會而非查案監委認定。

共識營會議在昨天下午進行，由監察委員陳景峻擔任召集人主持，討論議程會前已多有共識，加上陳景峻掌握主持節奏明快，原預計2.5小時的會議，僅花了約1.5小時就討論完畢，現場氣氛佳。

由於本屆監院曾有段時間，監委缺席彈劾審查會情況嚴重，不僅陳菊關切，在立院也引發立委批評，成為本次共識營重要主軸之一。陳景峻表示，監院提出的改革方向為，未來應主動公布請假與迴避的監委名單，以利社會檢視。

但在討論過程中，仍有監委提及，在缺席情況見諸媒體後，監委們出席彈劾審查會情況已相當踴躍，每個月的三個固定進行彈劾審查會的時段，大家也都有預留，基本已無缺席問題，既然沒問題了，大可不必再訂定新規則。

據悉，陳菊持應更公開透明的態度指出，監察院是在監督行政部門的單位，本身當然也要受外界檢視，過去自己任地方首長時，底下局處首長開會也不能姍姍來遲、或不來開會，監委雖獨立行使職權但仍同理。最終會議達成共識，將揭露請假、迴避名單。

陳景峻表示，第二部分是有鑒於本屆同一案件的查案監委，有時會超過三位，不利於彼此協調共同時間查案，因此會中達成共識，未來除非特例，調查案希望以三位監委為上限。

監院人士解讀，此為「防堵搭便車」條款，某些監委為了衝案量，掛個名、蓋個章，對調查幾乎無貢獻的情況，在本屆時有所聞，本次共識形同是對該情況進行亡羊補牢。

陳景峻表示，第三部分是機密案的公開化，由於過去被列為機密案的調查案件，有些並非全涉及機密，當中亦有公共議題甚至是揭發弊案的情況，社會應有知的權利。因此會中達成共識，未來若相關部會來函，涉及機密部分，將與該部會研議遮蔽應保密部分，最大程度地向社會公開。三大改革措施，皆是朝向開放監院方向進行，目的是讓人民能更信任監察權在憲政體制中發揮的角色。

監察院

延伸閱讀

監委替貓狗請命 促農委會改進數量源頭管制措施失當

陳菊率監委弔安倍 緬懷「永遠的兄弟」

林智堅論文案揭穿「回流教育」 學者：大學愛收「官大的人」

兒少性侵案頻傳 監院人權會宣布啟動國家系統性研究

相關新聞

監院彈劾審查會 將公布請假名單

本報曾獨家報導監委缺席彈劾審查會情況嚴重，監察院前天在桃園渴望園區舉辦監委共識營，監察院長陳菊、副院長李鴻均及其他廿六位...

麻將愛好者發起成立麻將最大黨

今年中秋節前夕，台灣將出現一個新政黨，麻將最大黨。

立陶宛駐台辦事處9月12日開館

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜日前接受外媒採訪時透露，立國駐台經貿辦事處將在九月十二日正式設立，對此外交部回應表示，...

冷眼集／不同意見未公開 審查仍是黑箱

監委共識營拍板三大改革措施，監院總算朝向透明化邁向一大步，但作為有九十年歷史的傳統保守機關，包括調查報告不同意見公開等指...

屏鵝公路假日超塞 蘇揆：錯開用路時間 盼體諒

屏鵝公路暑假假日塞車逾5小時引發民怨，原因直指是受行政院長蘇貞昌過去任屏東縣長所推動的種樹百里計畫升級版影響；蘇貞昌昨前...

監委共識營推三大改革 未來彈劾審查會公布請假名單

因疫情延後多時的監察委員共識營昨天在桃園渴望園區舉行，監察院長陳菊、副院長李鴻均及其他26位監委全體出席。會中達成三大改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。