新竹棒球場惹議 張善政：竹市府要記錄趁機檢討
斥資12億重建的新竹棒球場，昨晚首戰開幕，卻問題連連甚至出現安全疑慮，國民黨桃園市長參選人張善政今受訪表示，現在棒球場已暴露缺點，球員球迷反應竹市府要記錄下來趁機會檢討改進。
綠營桃園市長參選人林智堅競辦發言人黃韋鈞表示，新竹球場重建就是為了提供球員一個安全的球場，相信龍來球場公司、龍隊球團、新竹市府都會秉持專業，持續完成各項細節改善。
新竹棒球場為林智堅任內整修推動重建，不過昨天開幕比賽卻有球員反應場地紅土鬆軟、草皮太硬，糟不規則彈跳球擊傷手指退場，更有球迷拍下外野看台鋪面破洞。
張善政今出席黃埔四海同心會7月分慶生會受訪提到，新的棒球場啟用前，應從球迷球員角度確認使用是否舒適，現在已經暴露出缺點，這些反應竹市府要記錄下來趁機會檢討改進，成為球員球迷心目中100分球場。
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