快訊

上梁不到一個月 高醫岡山醫院傳工人從三樓重摔送昏迷

鄭文燦拱天宮參拜 婦人不滿被勸離飆罵「政客真丟臉」

新竹棒球場惹議 張善政：竹市府要記錄趁機檢討

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
對於新竹棒球場事宜，張善政受訪表示，現在已經暴露出缺點，這些反應竹市府要記錄下來趁機會檢討改進。記者翁唯真／攝影
對於新竹棒球場事宜，張善政受訪表示，現在已經暴露出缺點，這些反應竹市府要記錄下來趁機會檢討改進。記者翁唯真／攝影

斥資12億重建的新竹棒球場，昨晚首戰開幕，卻問題連連甚至出現安全疑慮，國民黨桃園市長參選人張善政今受訪表示，現在棒球場已暴露缺點，球員球迷反應竹市府要記錄下來趁機會檢討改進。

綠營桃園市長參選人林智堅競辦發言人黃韋鈞表示，新竹球場重建就是為了提供球員一個安全的球場，相信龍來球場公司、龍隊球團、新竹市府都會秉持專業，持續完成各項細節改善。

新竹棒球場為林智堅任內整修推動重建，不過昨天開幕比賽卻有球員反應場地紅土鬆軟、草皮太硬，糟不規則彈跳球擊傷手指退場，更有球迷拍下外野看台鋪面破洞。

張善政今出席黃埔四海同心會7月分慶生會受訪提到，新的棒球場啟用前，應從球迷球員角度確認使用是否舒適，現在已經暴露出缺點，這些反應竹市府要記錄下來趁機會檢討改進，成為球員球迷心目中100分球場。

新竹 林智堅 張善政 棒球

延伸閱讀

林智堅論文 藍批綠迴避3問題：全黨跳針、硬拗護航

林智堅論文再爆爭議 民眾黨：他到底哪些話是真的？

獨／藍桃園重大整合 羅智強找他任張善政新媒體部總監

張善政健走桃副議長同行 邱奕勝：一開始就表明支持

相關新聞

新竹棒球場惹議 張善政：竹市府要記錄趁機檢討

斥資12億重建的新竹棒球場，昨晚首戰開幕，卻問題連連甚至出現安全疑慮，國民黨桃園市長參選人張善政今受訪表示，現在棒球場已...

新竹棒球場經驗搬到桃園？賴香伶：拜託不要吧！

斥資12億重建的新竹棒球場，昨晚首戰開幕，卻問題連連，甚至出現安全疑慮，民眾黨桃園市長參選人賴香伶在臉書怒批，綠營桃園市...

美躍升台灣最大農產外銷國 數字卻曝農委會不敢說的真相

農委會發布今年1到6月農產品外銷統計，指美國已取代中國大陸，成為台灣農產品外銷最主要國家，並說這是台灣近期推動農產品外銷分散市場、有效降低對大陸市場依賴的成果。不過，若將今年的農產品外銷金額、前10大農產品外銷品項與去年同期相較，則可以發現有一些農委會沒有說的真相。

綠能，你不能！民進黨道德無底限 再造新台灣價值

說民進黨是雙標黨，還算是客氣了，民進黨的台灣價值就是勝選，而民進黨的標準就是道德無底限。 民進黨參選人林佳龍想「敦請」行政院長蘇貞昌以競選團隊榮譽職務扮演新北「桶箍」角色，協助他打新北選戰，但千求萬求求不到，昨天竟然跑到行政院去，蘇貞昌竟也不顧閣揆應謹守的行政中立，打開行政院大門高調迎客，和林佳龍在行政院裡暢談選舉。

立陶宛駐台辦事處9月12日開館 外交部：誠摯歡迎

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）昨在接受外媒採訪時透露，立國駐台經貿辦事處將在...

屏鵝公路因他想「種樹百里」狂塞 蘇貞昌回這兩句

屏鵝公路暑假第二周假日塞車逾5小時引發民怨，因塞車原因直指種樹百里2.0計畫，該計畫又是行政院長蘇貞昌31年前擔任屏東縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。