新竹棒球場經驗搬到桃園？賴香伶：拜託不要吧！

斥資12億重建的新竹棒球場，昨晚首戰開幕，卻問題連連，甚至出現安全疑慮，民眾黨桃園市長參選人賴香伶在臉書怒批，綠營桃園市長參選人林智堅口口聲聲聲說「讓人感動的政績」，這次球員和球迷真實反應已徹底打臉，讓虛有其表的大內宣無所遁形。

林智堅競辦發言人黃韋鈞表示，新竹球場重建就是為了提供球員一個安全的球場，相信龍來球場公司、龍隊球團、新竹市府都會秉持專業，持續完成各項細節改善。

新竹棒球場為林智堅任內整修推動重建，不過昨天開幕比賽卻有球員反應場地紅土鬆軟、草皮太硬，遭不規則彈跳球擊傷手指退場，更有球迷拍下外野看台鋪面破洞。

賴香伶在臉書發文寫下，林智堅把新竹棒球場當作引以為傲口口聲聲聲說的「讓人感動的政績」，一路以來，也不斷拿新竹城市治理成績當作宣傳，但這次球員和球迷真實反應已經徹底打臉、讓虛有其表的大內宣無所遁形。

賴表示，如果林智堅想將處理新竹棒球場的經驗搬來桃園，只能說「拜託不要吧！」桃園不需要這樣的球場及「沒有執行力卻好大喜功」的市長。