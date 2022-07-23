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盛傳續選立委 黃國書：先贏年底選舉「其他以後再說」

聯合報／ 記者陳秋雲余采瀅／台中即時報導
地方盛傳黃國書（左二）將續選立委，黃國書態度低調，但賣力輔選市長參選人蔡其昌及選區內的議員參選人陳雅惠（右三）等。圖／陳雅惠提供
地方盛傳黃國書（左二）將續選立委，黃國書態度低調，但賣力輔選市長參選人蔡其昌及選區內的議員參選人陳雅惠（右三）等。圖／陳雅惠提供

民進黨籍立委黃國書去年遭爆30幾年前，學生時代曾協助情治單位作政治搜查工作，黃宣布「三退」，退出民進黨及黨團運作、不再連任、未來退出政壇，投身公益。事發經過10個月，地方人士咸認為黃國書「跑得更認真」且盛傳民進黨已有默契，仍由黃國書「繼續參選」黃國書今受訪表示眼前最重要的是「2022先贏得勝利」、「其他的以後再說 」。

黃國書今受訪說，眼前最重要的工作就是「2022先贏得勝利」必須盡全力輔選，讓民進黨的市長當選、所有提名的議員當選，「其他的以後再說。 」

黃國書去年10月被黨內大老爆出，大學時期協助國民黨監控民進黨與學運人士，新潮流決議將黃國書從新潮流除名。另黃國書也在臉書深夜發文坦承，30幾年前他的確在情治人員威脅下，提供部分情資給國民黨；隨後黃國書宣布退出民進黨，並承諾本屆立委任期結束後，不再尋求連任。

但黃國書在地方上跑得更勤，支持者也認為不應該因陳年往事退出政壇，地方人士鍥而不捨勸進黃國書，希望他繼續連任。黃國書直到今年4月，仍公開表示「2024年將裸退，為過往負責」。

不過政壇觀察，黃國書宣布不再連任後，第6選區的立委席次讓各方勢力較勁，目前屬正國會的議員江肇國呼聲最高，但政壇人士認為，新潮流系不可能放棄一席穩固的立委，甚至傳出不連任議員的陳世凱將轉戰第6選區，黨內角力一觸即發。

不過立院副院長蔡其昌參選台中市長，短短4個月，有待各區黨籍立委鼎力輔選，黃國書在選區人氣高，且在教育圈很受支持，新系的蔡其昌選市長，少不了老戰友黃國書協助，才能在中西東南原市區與現任市長盧秀燕比拚。

黃國書態度低調但輔選賣力，對選區內的綠營議員輔選要求也來者不拒，國民兩黨地方人士都盛傳，黃國書會繼續參選下屆立委。

地方盛傳黃國書將續選立委，他表示輔選年底市長、議員，拿下2022勝利，其他以後再說。記者陳秋雲／攝影
地方盛傳黃國書將續選立委，他表示輔選年底市長、議員，拿下2022勝利，其他以後再說。記者陳秋雲／攝影

黃國書 民進黨

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