立陶宛駐台辦事處9月12日開館 外交部：誠摯歡迎

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）昨在接受外媒採訪時透露，立國駐台經貿辦事處將在9月12日正式設立，對此外交部回應表示，對於此一最新發展，重申誠摯歡迎的立場。

外交部表示，我國去年11月18日設置駐立陶宛台灣代表處後，立陶宛政府並啟動內部修法程序，積極籌備在台灣設處事宜，我方在3月下旬收到立陶宛政府提送在台灣設立代表處申請文件後，外交部隨即依照我國行政程序，迅速函覆同意立方設處。

外交部也指出，外交部樂見立國駐台機構即將完成設立，我方也將提供其駐台人員關於簽證及各項行政協助，台灣與立陶宛是共享自由民主的堅實夥伴，會繼續加速推進雙邊在經貿、農業、醫衛、教育、科技及關鍵產業人才培訓等各領域的交流合作。