林智堅論文再爆爭議 民眾黨：他到底哪些話是真的？

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議延燒，國民黨立委林奕華前天公布竹科管理局公文，舉證林智堅未取得授權。民眾黨今發聲明表示，「抄跑達人」林智堅未向竹科管理局申請使用委辦案資料，擅自挪用、複製貼上改頭換面成為自己的論文，用納稅人的錢替自己拿學位，這樣的人品難堪大用，也令人不禁懷疑，到底林智堅有哪些話是真的？

民眾黨指出，林智堅在中華大學的碩士論文經過比對，與委辦案以及他人資料雷同比例高達94.1％，錯字更是抄好抄滿，論文品質比大學生的課堂報告還不如，儘管鐵證如山，林智堅還是不斷辯稱其「自己研究、自己引用」。

民眾黨說，根據林智堅的教授聲明，林智堅參與的部分僅為「討論、問卷發放、回收及資料分析」，先不說竹科委辦案期末報告根本沒有林智堅的名字、人力分工只是研究助理，就算掛名共同作者，林智堅把其他教授貢獻「整碗捧去」，四人參與的研究計畫最後變成一人論文，林智堅恐怕連哪些是自己原創都無法列舉。

民眾黨表示，林智堅不僅沒有參與委辦案撰寫，也未向竹科管理局申請使用該份資料，涉及抄襲、 偽造文書，更有洩密疑慮，案情惡劣堪稱抄襲經典。可是教育部、科技部至今沒有任何動作，反觀當時國民黨議員李眉蓁爆出論文爭議，教育部大動作祭出遏止論文抄襲的8項手段，「活脫脫綠能你不能，傷害台灣好幾代人建立的學術成果」。

民眾黨說，民進黨現在將整件事情定調為政治事件，從上到下都在替林智堅開脫，甚至大動作提告在野黨，意圖讓質疑的聲音消失。民進黨高層更未審先判嗆台大拿不出有力證據，即使判決抄襲「說不定還會幫候選人（林智堅）加分。」

民眾黨說，這樣大言不慚、泯滅知識份子良知的言論如果成真，台灣高等教育毀於一旦，學術倫理盡毀。「懸崖勒馬猶時未晚，請林智堅坦然面對自己錯誤，也請民進黨不要再傷害台灣高教，破壞這得來不易的學術環境」。