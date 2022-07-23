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屏鵝公路因他想「種樹百里」狂塞 蘇貞昌回這兩句

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
蘇貞昌（左三）首度回應種樹百里引發塞車，呼籲用路人錯開時間，共同體諒。圖／行政院提供
蘇貞昌（左三）首度回應種樹百里引發塞車，呼籲用路人錯開時間，共同體諒。圖／行政院提供

屏鵝公路暑假第二周假日塞車逾5小時引發民怨，因塞車原因直指種樹百里2.0計畫，該計畫又是行政院長蘇貞昌31年前擔任屏東縣長的種樹百里升級版，引發議論。蘇貞昌今天到屏東參加二峰圳百年紀念典禮首度公開回應，他肯定該項計畫，至於塞車問題，請用路人錯開時間，共同體諒。

蘇貞昌表示，屏東墾丁每年超過6百萬遊客來這裡看山看海，享受最好的國境之南風光。30幾年前他當縣長種樹百里，現在最重要的不只是把30年來少了、死了的樹補足，2.0計畫更重要的是，把所有電纜、電線、電桿地下化，以後整條屏鵝公路100多公里，只有綠樹、只有美麗的花，讓人看到屏東的國境之南之美，天際線也完全沒有被破壞，完成後一定非常壯觀、美觀，也可以成為未來全國建設綠色隧道最好典範。

蘇貞昌強調，沿途所種的樹種都經過林業試驗所逐一盤點，一定是原生種、最適合地方的樹。至於交通，施工難免會有陣痛，警方跟屏東縣政府都已經做最好的說明跟疏導，同時調撥車道，因為暑假遊客尖峰有壅塞，但第二個禮拜以後已經大為改善，還請用路人錯開時間，同時共同體諒。

蘇貞昌表示，為了未來更美麗的屏鵝公路，大家一起合作體諒，相信屏東的美、種樹的美麗，跟未來更進一步，高階的、沒有電線、電纜、電桿的道路，會從屏東開始推動到全國，屆時大家會很羨慕，希望大家一起來努力。

屏東縣政府 蘇貞昌 塞車

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